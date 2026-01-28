صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين

نشرت الممثلة زينة مكّي صورة جديدة من داخل سيارتها عبر حسابها على إنستغرام، معلقة عليها بعبارة "Home" مع علم وقلب أحمر، مما يشير إلى عودتها أو تواجدها في الكويت.

بدت زينة بإطلالة طبيعية وناعمة، وسط أجواء هادئة تعكس شعورها بالراحة والانتماء.

وتفاعل المتابعون مع الصورة معبرين عن حبهم ودعمهم لها.

