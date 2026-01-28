تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة

Lebanon 24
28-01-2026 | 15:38
A-
A+
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خطفت النجمة هيفا وهبي الأضواء خلال حضورها عرض أزياء للمصمم العالمي Georges Chakra في باريس، حيث تألقت بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والرقي. واختارت فستانًا باللون الداكن، تميّز بتطريزات لامعة وقصّة جريئة أبرزت القوام، مع لمسات شفافة أضفت على الإطلالة طابعًا دراميًا أنيقًا.

وجاء اللوك منسجمًا مع أجواء المكان التاريخي الذي احتضن العرض، فيما أكملت هيفا إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة ومكياج قوي ركّز على ملامح العينين، ما جعلها محط عدسات المصورين والحاضرين.

وقد لاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون واحدة من أبرز الإطلالات في الحدث، مؤكدين حضورها اللافت في عاصمة الموضة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأحمر الناري.. هيفا وهبي بإطلالة جريئة في كليب "سوبر وومان" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دانا الحلاني تتألق على الثلوج بإطلالة أنيقة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تتألق بإطلالة أنيقة من "ديور" عبر إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إطلالة جريئة لهيفاء وهبي في عيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

هيفا وهبي

باريس

العرض

العين

باري

ريزا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-01-28
Lebanon24
12:23 | 2026-01-28
Lebanon24
10:36 | 2026-01-28
Lebanon24
08:38 | 2026-01-28
Lebanon24
06:18 | 2026-01-28
Lebanon24
02:39 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24