تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
المرأة
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
Lebanon 24
28-01-2026
|
15:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطفت النجمة
هيفا وهبي
الأضواء خلال حضورها عرض أزياء للمصمم العالمي Georges Chakra في
باريس
، حيث تألقت بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والرقي. واختارت فستانًا باللون الداكن، تميّز بتطريزات لامعة وقصّة جريئة أبرزت القوام، مع لمسات شفافة أضفت على الإطلالة طابعًا دراميًا أنيقًا.
وجاء اللوك منسجمًا مع أجواء المكان التاريخي الذي احتضن
العرض
، فيما أكملت
هيفا
إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة ومكياج قوي ركّز على ملامح العينين، ما جعلها محط عدسات المصورين والحاضرين.
وقد لاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث اعتبرها المتابعون واحدة من أبرز الإطلالات في الحدث، مؤكدين حضورها اللافت في عاصمة الموضة.
