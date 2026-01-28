تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها

Lebanon 24
28-01-2026 | 14:13
شبكة G100 تختار رئيسة جمعية HEAD لتمثيل لبنان ضمنها
أعلنت "شبكة G100 – نادي النساء القياديات العالمي"، في بيان، عن "اختيار رئيسة جمعية انسان للبيئة و التنمية HEAD المهندسة مرهج سيف لتمثيل لبنان ضمن الشبكة في ملفات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات، تقديراً لمسيرتها المهنية المتميزة وجهودها الرائدة في مجالات الهندسة المعمارية المستدامة، والمناصرة البيئية، وسياسات المناخ، إلى جانب إسهاماتها في تعزيز العدالة البيئية والصحية ودمج البعد البيئي في التخطيط الحضري المسؤول".
 

وأوضحت الشبكة أن "هذا الاختيار يبرز الدور القيادي الذي تضطلع به المهندسة مرهج على المستويين الوطني والإقليمي في دعم الاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحلول المناخية المتكاملة، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الكفاءات اللبنانية النسائية على الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات البيئية العالمية".


أضافت: "ويُشكّل انضمام المهندسة سيف إلى شبكتنا، إضافة نوعية للحضور اللبناني على الساحة الدولية، وخطوة متقدمة في إبراز دور المرأة اللبنانية كقائدة في مسار التحوّل الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة".


وأشارت إلى أنَّ "شبكة G100 تعدُّ منصة عالمية مرموقة تجمع 100 امرأة قيادية في كل قطاع من مختلف دول العالم، وتهدف إلى إحداث تغيير مؤثر ومستدام من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، وصون المحيطات، والتنمية المستدامة، بالتعاون مع رابطة السيدات ALL Ladies League (ALL) التي هي منصة دولية تُعنى بتمكين القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مواقع التأثير وصنع القرار على المستوى العالمي".


ولفتت الى أنها "تعمل الشبكة على تعزيز مشاركة المرأة في صياغة السياسات البيئية والمناخية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
 
 
 
الساحة الدولية

التعاون الدولي

اللبناني على

اللبنانية

الاختيار

القادمة

الهند

