تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
Lebanon 24
28-01-2026
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "شبكة G100 – نادي النساء القياديات العالمي"، في بيان، عن "اختيار رئيسة جمعية انسان للبيئة و التنمية HEAD المهندسة مرهج سيف لتمثيل
لبنان
ضمن الشبكة في ملفات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات، تقديراً لمسيرتها المهنية المتميزة وجهودها الرائدة في مجالات الهندسة المعمارية المستدامة، والمناصرة البيئية، وسياسات المناخ، إلى جانب إسهاماتها في تعزيز العدالة البيئية والصحية ودمج البعد البيئي في التخطيط الحضري المسؤول".
وأوضحت الشبكة أن "هذا
الاختيار
يبرز الدور القيادي الذي تضطلع به المهندسة مرهج على المستويين الوطني والإقليمي في دعم الاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحلول المناخية المتكاملة، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الكفاءات
اللبنانية
النسائية على الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات البيئية العالمية".
أضافت: "ويُشكّل انضمام المهندسة سيف إلى شبكتنا، إضافة نوعية للحضور
اللبناني على
الساحة الدولية
، وخطوة متقدمة في إبراز دور المرأة اللبنانية كقائدة في مسار التحوّل الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال
القادمة
".
وأشارت إلى أنَّ "شبكة G100 تعدُّ منصة عالمية مرموقة تجمع 100 امرأة قيادية في كل قطاع من مختلف دول العالم، وتهدف إلى إحداث تغيير مؤثر ومستدام من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية، وتعزيز
التعاون الدولي
، وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، وصون المحيطات، والتنمية المستدامة، بالتعاون مع رابطة السيدات ALL Ladies League (ALL) التي هي منصة دولية تُعنى بتمكين القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مواقع التأثير وصنع القرار على المستوى العالمي".
ولفتت الى أنها "تعمل الشبكة على تعزيز مشاركة المرأة في صياغة السياسات البيئية والمناخية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
29/01/2026 01:45:17
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
29/01/2026 01:45:17
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
29/01/2026 01:45:17
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "تجار لبنان الشمالي": مشروع قانون الفجوة المالية يُشكّل إجحافا بحقّ المودعين
Lebanon 24
جمعية "تجار لبنان الشمالي": مشروع قانون الفجوة المالية يُشكّل إجحافا بحقّ المودعين
29/01/2026 01:45:17
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الساحة الدولية
التعاون الدولي
اللبناني على
اللبنانية
الاختيار
القادمة
الهند
قد يعجبك أيضاً
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
Lebanon 24
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
15:38 | 2026-01-28
28/01/2026 03:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين
12:23 | 2026-01-28
28/01/2026 12:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانا الحلّاني بإطلالة سوداء خلال سهرة عشاء لافتة
Lebanon 24
دانا الحلّاني بإطلالة سوداء خلال سهرة عشاء لافتة
10:36 | 2026-01-28
28/01/2026 10:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
Lebanon 24
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
08:38 | 2026-01-28
28/01/2026 08:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 35 عاماً... ملكة جمال تخسر معركتها مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
عن 35 عاماً... ملكة جمال تخسر معركتها مع مرض السرطان (صورة)
06:18 | 2026-01-28
28/01/2026 06:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:38 | 2026-01-28
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
12:23 | 2026-01-28
صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين
10:36 | 2026-01-28
دانا الحلّاني بإطلالة سوداء خلال سهرة عشاء لافتة
08:38 | 2026-01-28
ورد الخال: ما زلت أقرأ وأدرس وأكتب رغم انشغالاتي
06:18 | 2026-01-28
عن 35 عاماً... ملكة جمال تخسر معركتها مع مرض السرطان (صورة)
02:39 | 2026-01-28
بعد علاقة استمرت لعامين.. بيلا حديد تنفصل عن حبيبها
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
29/01/2026 01:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24