تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها

Lebanon 24
29-01-2026 | 01:15
A-
A+
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت الإعلامية والممثلة ريتا حرب  متابعيها على إنستغرام صوراً جديدة أثارت إعجاب جمهورها، إذ ظهرت بفستان أسود لامع متناسق مع جاكيت رمادية أنيقة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر جذابة.

وتبدو ريتا في الصور وكأنها داخل مطعم راقٍ، حيث التقطت بعدّة زوايا أنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والبساطة في الوقت نفسه.

انهالت التعليقات على الصور، حيث أشاد المتابعون بذوقها الرفيع وأناقتها المميزة.

تأتي هذه الإطلالة ضمن سلسلة تحديثات تنشرها ريتا بانتظام على حسابها، لتبقى على تواصل دائم مع جمهورها ومتابعيها في كل جديد من عالم الموضة والأناقة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موضة الشتاء… هيلدا خليفة تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة أنيقة لليليا الأطرش تثير إعجاب المتابعين (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زينة مكّي تشارك جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنيقة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ريتا حرب

الأنا

بانت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:54 | 2026-01-29
Lebanon24
23:00 | 2026-01-28
Lebanon24
15:38 | 2026-01-28
Lebanon24
14:13 | 2026-01-28
Lebanon24
12:23 | 2026-01-28
Lebanon24
10:36 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24