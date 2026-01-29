إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها

شاركت الإعلامية والممثلة ريتا حرب متابعيها على إنستغرام صوراً جديدة أثارت إعجاب جمهورها، إذ ظهرت بفستان أسود لامع متناسق مع جاكيت رمادية أنيقة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر جذابة.وتبدو ريتا في الصور وكأنها داخل مطعم راقٍ، حيث التقطت بعدّة زوايا أنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والبساطة في الوقت نفسه.انهالت التعليقات على الصور، حيث أشاد المتابعون بذوقها الرفيع وأناقتها المميزة.تأتي هذه الإطلالة ضمن سلسلة تحديثات تنشرها ريتا بانتظام على حسابها، لتبقى على تواصل دائم مع جمهورها ومتابعيها في كل جديد من عالم الموضة والأناقة.