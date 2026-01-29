تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
Lebanon 24
29-01-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الإعلامية والممثلة ريتا حرب متابعيها على إنستغرام صوراً جديدة أثارت إعجاب جمهورها، إذ ظهرت بفستان أسود لامع متناسق مع جاكيت رمادية أنيقة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر جذابة.
وتبدو ريتا في الصور وكأنها داخل مطعم راقٍ، حيث التقطت بعدّة زوايا أنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والبساطة في الوقت نفسه.
انهالت التعليقات على الصور، حيث أشاد المتابعون بذوقها الرفيع وأناقتها المميزة.
تأتي هذه الإطلالة ضمن سلسلة تحديثات تنشرها ريتا بانتظام على حسابها، لتبقى على تواصل دائم مع جمهورها ومتابعيها في كل جديد من عالم الموضة والأناقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موضة الشتاء… هيلدا خليفة تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
موضة الشتاء… هيلدا خليفة تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة
29/01/2026 11:03:39
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
29/01/2026 11:03:39
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة أنيقة لليليا الأطرش تثير إعجاب المتابعين (صورة)
Lebanon 24
إطلالة أنيقة لليليا الأطرش تثير إعجاب المتابعين (صورة)
29/01/2026 11:03:39
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة مكّي تشارك جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
زينة مكّي تشارك جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنيقة
29/01/2026 11:03:39
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب
الأنا
بانت
قد يعجبك أيضاً
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
Lebanon 24
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
03:54 | 2026-01-29
29/01/2026 03:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
Lebanon 24
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
15:38 | 2026-01-28
28/01/2026 03:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
Lebanon 24
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
14:13 | 2026-01-28
28/01/2026 02:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين
12:23 | 2026-01-28
28/01/2026 12:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:54 | 2026-01-29
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
23:00 | 2026-01-28
أضرار التدخين للحامل
15:38 | 2026-01-28
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
14:13 | 2026-01-28
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
12:23 | 2026-01-28
صورة جديدة لزينة مكّي تثير تفاعل المتابعين
10:36 | 2026-01-28
دانا الحلّاني بإطلالة سوداء خلال سهرة عشاء لافتة
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 11:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24