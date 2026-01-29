تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
Lebanon 24
29-01-2026
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مقدمة البرامج
أنابيلا هلال
مؤخراً صورة جديدة على حسابها الرسمي، ظهرت فيها وهي ترتدي بنطلون جينز مفتوح مع جاكيت جلد باللون الجيز، فيما كانت تتناول الطعام في أحد المطاعم. اللافت في الصورة هو ابتسامتها العفوية والوضوح على ملامحها بأنها مستمتعة بوقتها، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الحيوية والأناقة.
ولم يتأخر جمهورها عن التفاعل مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي أثنت على أسلوبها العصري والراقي.
مواضيع ذات صلة
زينة مكّي تشارك جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
زينة مكّي تشارك جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنيقة
29/01/2026 13:39:46
29/01/2026 13:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقصة حورية البحر.. صبا مبارك بأسلوب عصري على السجادة الحمراء (صورة)
Lebanon 24
بقصة حورية البحر.. صبا مبارك بأسلوب عصري على السجادة الحمراء (صورة)
29/01/2026 13:39:46
29/01/2026 13:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بوغصن تشارك جمهورها أجواء التصوير بصورة ساحرة
Lebanon 24
ماغي بوغصن تشارك جمهورها أجواء التصوير بصورة ساحرة
29/01/2026 13:39:46
29/01/2026 13:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلالتها الجريئة.. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلالتها الجريئة.. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات (فيديو)
29/01/2026 13:39:46
29/01/2026 13:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
Lebanon 24
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
06:15 | 2026-01-29
29/01/2026 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
Lebanon 24
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
05:37 | 2026-01-29
29/01/2026 05:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
Lebanon 24
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
05:07 | 2026-01-29
29/01/2026 05:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
Lebanon 24
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في المرأة
06:15 | 2026-01-29
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
05:37 | 2026-01-29
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
05:07 | 2026-01-29
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
01:15 | 2026-01-29
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
23:00 | 2026-01-28
أضرار التدخين للحامل
15:38 | 2026-01-28
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
