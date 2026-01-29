ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري

نشرت مقدمة البرامج مؤخراً صورة جديدة على حسابها الرسمي، ظهرت فيها وهي ترتدي بنطلون جينز مفتوح مع جاكيت جلد باللون الجيز، فيما كانت تتناول الطعام في أحد المطاعم. اللافت في الصورة هو ابتسامتها العفوية والوضوح على ملامحها بأنها مستمتعة بوقتها، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الحيوية والأناقة.



ولم يتأخر جمهورها عن التفاعل مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي أثنت على أسلوبها العصري والراقي.

