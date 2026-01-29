تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المرأة

الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:15
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد photos 0
يُعتبر سيروم الريتينول من أبرز مستحضرات العناية بالبشرة، لما يتمتع به من خصائص فعالة في تقليل التجاعيد، توحيد لون البشرة، والتخفيف من آثار حب الشباب. وذكرت مجلة إنستايل أن الريتينول، وهو أحد أشكال فيتامين (أ)، يساهم في إبطاء شيخوخة الجلد عبر تحفيز تجدد الخلايا، ما يمنح البشرة نعومة وتجانسا تدريجيا.
وأوصى الخبراء باستخدام الريتينول ضمن الروتين المسائي فقط، بسبب زيادة حساسية البشرة تجاه الضوء، مع البدء بتطبيقه مرة أو مرتين أسبوعيا، ثم رفع وتيرة الاستخدام تدريجيا وفقا لتقبل البشرة. كما يُنصح بالاكتفاء بكمية تتراوح بين قطرتين إلى ثلاث قطرات للوجه، وتجنب منطقة العينين، مع ضرورة استخدام كريم مرطب بعده لدعم حاجز البشرة.
وفي المقابل، حذرت المجلة من بعض الآثار الجانبية المحتملة في بداية الاستخدام، مثل الاحمرار أو الجفاف أو التقشر، مشددة على أهمية التوقف المؤقت عند حدوث تهيج، والتركيز على الترطيب. كما أكدت ضرورة استعمال واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقل عن 30 صباحا، وتجنب دمج الريتينول مع الأحماض المقشرة أو فيتامين (ج) بتركيزات عالية ضمن الروتين نفسه.
