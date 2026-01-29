تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
Lebanon 24
29-01-2026
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر سيروم الريتينول من أبرز مستحضرات العناية بالبشرة، لما يتمتع به من خصائص فعالة في تقليل التجاعيد، توحيد لون البشرة، والتخفيف من آثار حب الشباب. وذكرت مجلة إنستايل أن الريتينول، وهو أحد أشكال فيتامين (أ)، يساهم في إبطاء شيخوخة الجلد عبر تحفيز تجدد الخلايا، ما يمنح البشرة نعومة وتجانسا تدريجيا.
وأوصى الخبراء باستخدام الريتينول ضمن الروتين المسائي فقط، بسبب زيادة حساسية البشرة تجاه الضوء، مع البدء بتطبيقه مرة أو مرتين أسبوعيا، ثم رفع وتيرة الاستخدام تدريجيا وفقا لتقبل البشرة. كما يُنصح بالاكتفاء بكمية تتراوح بين قطرتين إلى ثلاث قطرات للوجه، وتجنب منطقة العينين، مع ضرورة استخدام كريم مرطب بعده لدعم حاجز البشرة.
وفي المقابل، حذرت المجلة من بعض الآثار الجانبية المحتملة في بداية الاستخدام، مثل الاحمرار أو الجفاف أو التقشر، مشددة على أهمية التوقف المؤقت عند حدوث تهيج، والتركيز على الترطيب. كما أكدت ضرورة استعمال واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقل عن 30 صباحا، وتجنب دمج الريتينول مع الأحماض المقشرة أو فيتامين (ج) بتركيزات عالية ضمن الروتين نفسه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة: للتعاون لحماية الأمن الغذائي ومكافحة الغش ودعم السوق قبيل رمضان
Lebanon 24
وزير الزراعة: للتعاون لحماية الأمن الغذائي ومكافحة الغش ودعم السوق قبيل رمضان
29/01/2026 15:48:31
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: اعتداء داعش يستهدف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: اعتداء داعش يستهدف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب
29/01/2026 15:48:31
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
Lebanon 24
لمن يعاني من التجاعيد.. خطأ يومي يجب تجنبه
29/01/2026 15:48:31
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: هجوم تدمر يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب
Lebanon 24
الداخلية السورية: هجوم تدمر يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب
29/01/2026 15:48:31
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التركي
الاحمر
الترك
ريتين
العين
ساسي
روتي
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عروض اليوم الثاني من أسبوع باريس للخياطة الراقية لربيع وصيف 2026
Lebanon 24
عروض اليوم الثاني من أسبوع باريس للخياطة الراقية لربيع وصيف 2026
07:51 | 2026-01-29
29/01/2026 07:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
Lebanon 24
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
05:37 | 2026-01-29
29/01/2026 05:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
Lebanon 24
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
05:07 | 2026-01-29
29/01/2026 05:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
Lebanon 24
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
03:54 | 2026-01-29
29/01/2026 03:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
Lebanon 24
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل العسكريين المتقاعدين.. تسوية "على النار" وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
من أجل العسكريين المتقاعدين.. تسوية "على النار" وهذه تفاصيلها
12:24 | 2026-01-28
28/01/2026 12:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"البطريق" يصلُ إلى "الميدل إيست"
Lebanon 24
"البطريق" يصلُ إلى "الميدل إيست"
13:02 | 2026-01-28
28/01/2026 01:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:51 | 2026-01-29
عروض اليوم الثاني من أسبوع باريس للخياطة الراقية لربيع وصيف 2026
05:37 | 2026-01-29
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
05:07 | 2026-01-29
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
03:54 | 2026-01-29
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
01:15 | 2026-01-29
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
23:00 | 2026-01-28
أضرار التدخين للحامل
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 15:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24