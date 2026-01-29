تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
زيت بذور الورد.. السر الطبيعي لبشرة مشدودة ونعومة فائقة
Lebanon 24
29-01-2026
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير تعنى بالجمال والعناية بالبشرة عن الفوائد المذهلة لـ"زيت بذور الورد" (Rosehip Oil)، واصفة إياه بالسر الطبيعي للحصول على بشرة مشدودة، ناعمة، وأكثر شباباً دون الحاجة للمواد الكيميائية المعقدة.
يعد زيت بذور الورد غنياً بالفيتامينات الأساسية، لا سيما فيتامين (A) وفيتامين (C)، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الحيوية. وتعمل هذه المكونات معاً على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في شد الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ليعيد للبشرة مرونتها المفقودة.
بعيداً عن شد البشرة، يمتاز هذا الزيت بقدرته الفائقة على التغلغل في أعماق الجلد لتوفير ترطيب مكثف، مما يمنح البشرة ملمساً مخملياً. كما يساهم في توحيد لون البشرة وعلاج الندبات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو آثار حب الشباب، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
ينصح خبراء التجميل بدمج زيت بذور الورد في الروتين الليلي، حيث يمكن وضع بضع قطرات منه على بشرة نظيفة قبل النوم، لضمان امتصاصه بفعالية وتحقيق أقصى استفادة من خصائصه المرممة خلال ساعات الراحة.
متفرقات
المرأة
rosehip oil
هنية
كولا
ساسي
بابا
روتي
