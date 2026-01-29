خطوة بسيطة لصحة قلب الأسرة

تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب إلى أن استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات HEPA قد يخفض ضغط لدى الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من طرق مزدحمة.

وشارك في الدراسة 154 شخصاً يعيشون على بُعد 200 متر أو أقل من طريق سريع في شرق ، وخضع كل مشارك لتجربتين: استخدام جهاز HEPA وآخر بدون مرشح لمدة شهر لكل تجربة، مع فترة توقف شهرية بينهما.

وأظهرت النتائج أن ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين المصابين بارتفاعه انخفض بمقدار متوسط 2.8 ملم زئبق بعد استخدام مرشح HEPA، في حين لم يطرأ تغير ملحوظ عند استخدام أجهزة تنقية عادية. ويُعد انخفاض ضغط الدم مهما للحد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تدعم فعالية مرشحات HEPA في حماية الصحة العامة، خاصة في المناطق القريبة من مصادر تلوث الهواء المروري.