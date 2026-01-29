تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

9 هوايات يومية تقوي الثقة بالنفس لدى النساء

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:00
9 هوايات يومية تقوي الثقة بالنفس لدى النساء
يشير خبراء الصحة النفسية إلى أن ممارسة هوايات مختلفة يمكن أن تعزز الثقة بالنفس وتخفف القلق لدى النساء، حتى عند تخصيص دقائق قليلة يومياً. ووفقاً لموقع «جود هاوس كيبنج»، فإن الهوايات ليست مجرد ترف، بل وسيلة فعّالة لإعادة شحن الطاقة، وتنمية التحكم العاطفي، والخروج من حالة الأداء المستمر.

ومن بين الهوايات الموصى بها: اليوغا لتعزيز اليقظة الذهنية والوضعية الجسدية، الحرف اليدوية لتعزيز التركيز وإطلاق المشاعر، الرقص لتحفيز إفراز الإندورفين وتحسين المزاج، جمع الصور والذكريات لتعزيز تقدير الذات، والمشي في الهواء الطلق للتواصل مع الذات.

كما تساهم البستنة، وتسلق الصخور، كتابة اليوميات، والطبخ المنزلي في تعزيز الثقة بالنفس من خلال تنمية الصبر، والإبداع، والقدرة على حل المشكلات، والشعور بالإنجاز الشخصي.

وتشير اختصاصيات العلاج النفسي إلى أن إدراج هذه الأنشطة ضمن الروتين اليومي يمنح النساء شعوراً بالتحكم والارتباط بالعالم من حولهن، ويخلق مساحة للعناية الذاتية بعيداً عن ضغوط الإنتاجية المستمرة.

