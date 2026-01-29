تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

زيت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:00
زيت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي
زיت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي photos 0
تصدّر زيت بذور اليقطين الاهتمام في خلال السنوات الأخيرة كحل طبيعي محتمل لمشكلات تساقط الشعر وضعفه، إذ أظهرت بعض الدراسات الأولية تحسناً في كثافة الشعر بفضل خصائصه المضادة للأكسدة واحتوائه على أحماض دهنية أساسية مثل أوميغا 3 و6، إضافة إلى فيتامين هـ والمعادن مثل الزنك والحديد، التي تدعم صحة فروة الرأس والبصيلات.

وأوضحت الدكتورة ويلما بيرغفيلد، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية في مستشفى كليفلاند كلينك، أن الزيت آمن سواء كمكمل غذائي أو عند الاستخدام الموضعي، ويمكن إدخاله ضمن روتين العناية بالشعر عبر التدليك المباشر لفروة الرأس أو إضافته إلى الشامبو والبلسم.

وأظهرت دراسة كورية على 76 شخصاً يعانون من تساقط الشعر تحسناً ملحوظاً بعد استخدام مكملات زيت بذور اليقطين لمدة 24 أسبوعاً، ويُعزى التأثير المحتمل إلى تثبيطه لإنزيم 5 ألفا المختزل المرتبط بتحويل هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون، ما يساعد في الحد من التساقط الوراثي.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالجرعات الموصى بها والاستمرار في الاستخدام هو مفتاح رؤية النتائج، والتي غالباً ما تحتاج إلى عدة أشهر لتظهر بشكل ملحوظ.

