المرأة
"عن جد هيك".. منشور لافت لسيرين عبد النور! (صورة)
Lebanon 24
30-01-2026
|
06:12
نشرت الفنانة
سيرين عبد النور
عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على إنستغرام تعليقًا يعبر عن تأييدها لتغريدة الإعلامي مصطفى الأغا، حيث قالت: "عن جد هيك" مع إيموجي الإعجاب.
وجاء في تغريدة مصطفى الأغا التي شاركتها سيرين: "قلة الاختلاط بالآخرين ليست عداءً للناس، بل قد تكون نفاد صبر من التفاهة والدراما والزيف والتصنع...".
يبدو أن سيرين
عبد النور
تتفق مع مضمون التغريدة التي تسلط الضوء على أهمية اختيار الصحبة والتفاعل مع الآخرين بشكل واعٍ، بعيدًا عن التصنع والمظاهر المزيفة. وقد لاقت المشاركة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبروا عن تقديرهم لهذه النظرة الصادقة للعلاقات الاجتماعية.
