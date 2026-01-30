ياسمين صبري تنشر كواليس تحضيرات عملها الجديد

شاركت الممثلة متابعيها صورة من كواليس تحضيراتها لعمل جديد، عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على إنستغرام.

الصورة تظهر ياسمين جالسة أثناء تجهيزها، مع مشهد لبعض أدوات التجميل والمشروب أمامها، مع تعليق "Onset" ما يشير إلى بدء تصوير العمل الجديد.

Advertisement