المرأة
إطلالة كاجوال أنيقة لأمل بوشوشة تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
30-01-2026
|
10:20
photos
نشرت النجمة
أمل بوشوشة
صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة عصرية بسيطة تجمع بين الأناقة والراحة.
واعتمدت بوشوشة بنطلون جينز واسع بقصّة كلاسيكية، نسّقته مع توب أسود وجاكيت جلد باللون الأسود، ما أضفى على اللوك طابعًا جريئًا وعمليًا في آنٍ واحد.
الإطلالة لاقت تفاعلًا من المتابعين الذين أثنوا على بساطتها وحُسن تنسيقها.
