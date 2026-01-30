تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
"أطفالي".. شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط (صورة)
Lebanon 24
30-01-2026
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
شيرين رضا
على حسابها الرسمي في "إنستجرام" صورة جديدة لابنتها نور
عمرو دياب
، حيث ظهرت نور محاطة بعدد من القطط. وعلّقت
شيرين
على الصورة بقولها: "أطفالي"، وحظيت الصورة بإعجاب كبير من جمهورها ومتابعيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
31/01/2026 03:30:01
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
Lebanon 24
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
31/01/2026 03:30:01
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير مُتهم باستنساخ لحن أغنية "بابا" لزميله عمرو دياب! (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير مُتهم باستنساخ لحن أغنية "بابا" لزميله عمرو دياب! (صورة)
31/01/2026 03:30:01
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد سعد عن صورته مع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب: "ربنا يسامحنا على الجريمة دي"
Lebanon 24
أحمد سعد عن صورته مع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب: "ربنا يسامحنا على الجريمة دي"
31/01/2026 03:30:01
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب
شيرين رضا
نور عمر
شيري
دياب
قد يعجبك أيضاً
إطلالة كاجوال أنيقة لأمل بوشوشة تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
إطلالة كاجوال أنيقة لأمل بوشوشة تثير تفاعل المتابعين
10:20 | 2026-01-30
30/01/2026 10:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تنشر كواليس تحضيرات عملها الجديد
Lebanon 24
ياسمين صبري تنشر كواليس تحضيرات عملها الجديد
08:31 | 2026-01-30
30/01/2026 08:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"عن جد هيك".. منشور لافت لسيرين عبد النور! (صورة)
Lebanon 24
"عن جد هيك".. منشور لافت لسيرين عبد النور! (صورة)
06:12 | 2026-01-30
30/01/2026 06:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إبداع لبناني في باريس.. إيلي صعب وزهير مراد يرسمان ملامح أناقة ربيع 2026
Lebanon 24
إبداع لبناني في باريس.. إيلي صعب وزهير مراد يرسمان ملامح أناقة ربيع 2026
00:38 | 2026-01-30
30/01/2026 12:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زيت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي
Lebanon 24
زيت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي
23:00 | 2026-01-29
29/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
14:34 | 2026-01-30
30/01/2026 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تردّ على بعبدا
Lebanon 24
إسرائيل تردّ على بعبدا
14:15 | 2026-01-30
30/01/2026 02:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:20 | 2026-01-30
إطلالة كاجوال أنيقة لأمل بوشوشة تثير تفاعل المتابعين
08:31 | 2026-01-30
ياسمين صبري تنشر كواليس تحضيرات عملها الجديد
06:12 | 2026-01-30
"عن جد هيك".. منشور لافت لسيرين عبد النور! (صورة)
00:38 | 2026-01-30
إبداع لبناني في باريس.. إيلي صعب وزهير مراد يرسمان ملامح أناقة ربيع 2026
23:00 | 2026-01-29
زيت بذور اليقطين...سر الشعر الصحي
16:00 | 2026-01-29
9 هوايات يومية تقوي الثقة بالنفس لدى النساء
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 03:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24