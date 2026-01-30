بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)

الفنانة ودّعت الفنانة الراحلة على حسابها في إنستغرام، حيث نشرت صورة لهما بالأبيض والأسود، وكتبت:الغالية والحبيبة، الأم الحنون والصديقة ...وداعاً هدى ... خبر رحيلك مفجع وموجع ...لروحك والسلام والعزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا".



وتعاونت سلاف مع الفنانة القديرة هدى شعراوي الماضي بمسلسل " " وقدمت دور "أم " والدة الفنانة سلاف فواخرجي "توتة".



وأعلنت ، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي أمس الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في جريمة قتلها.





