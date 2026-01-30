تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
Lebanon 24
30-01-2026
|
23:00
photos
الفنانة
سلاف فواخرجي
ودّعت الفنانة الراحلة
هدى شعراوي
على حسابها في إنستغرام، حيث نشرت صورة لهما بالأبيض والأسود، وكتبت:الغالية والحبيبة، الأم الحنون والصديقة ...وداعاً هدى
شعراوي
... خبر رحيلك مفجع وموجع ...لروحك
الرحمة
والسلام والعزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا".
وتعاونت سلاف مع الفنانة القديرة هدى شعراوي
رمضان
الماضي بمسلسل "
ليالي روكسي
" وقدمت دور "أم
توتة
" والدة الفنانة سلاف فواخرجي "توتة".
وأعلنت
وزارة الداخلية
السورية
، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي أمس الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في جريمة قتلها.
