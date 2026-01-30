تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:00
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة) photos 0
الفنانة سلاف فواخرجي ودّعت الفنانة الراحلة هدى شعراوي على حسابها في إنستغرام، حيث نشرت صورة لهما بالأبيض والأسود، وكتبت:الغالية والحبيبة، الأم الحنون والصديقة ...وداعاً هدى شعراوي ... خبر رحيلك مفجع وموجع ...لروحك الرحمة والسلام والعزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعا".
وتعاونت سلاف مع الفنانة القديرة هدى شعراوي رمضان الماضي بمسلسل "ليالي روكسي" وقدمت دور "أم توتة" والدة الفنانة سلاف فواخرجي "توتة".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي أمس الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في جريمة قتلها.

رانيا عيسى توجه رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل في عيد الميلاد
في رسالة مؤثرة.. ممثلة شهيرة تستذكر والدها الراحل بمناسبة عيد ميلاده (صورة)
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
لحظات مؤثّرة... هكذا ودّع السوريّون الممثلة هدى شعراوي (فيديو)
