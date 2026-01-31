تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

من النوادي الليلية إلى العالمية.. تعرفوا على رحلة باريس هيلتون وأسرار إمبراطوريتها التجارية

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:40
A-
A+

من النوادي الليلية إلى العالمية.. تعرفوا على رحلة باريس هيلتون وأسرار إمبراطوريتها التجارية
من النوادي الليلية إلى العالمية.. تعرفوا على رحلة باريس هيلتون وأسرار إمبراطوريتها التجارية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عرضت دور السينما مؤخرًا الفيلم الوثائقي الجديد "Infinite Icon: A Visual Memoir"، الذي يمنح الجمهور نظرة فريدة على حياة النجمة العالمية باريس هيلتون، مستعرضًا مسيرتها الموسيقية، أحلام طفولتها، وتحولها إلى أيقونة بارزة في ثقافة البوب.


حياة باريس هيلتون كما لم تُروَ من قبل

يقدّم الفيلم، المقتبس عن الكتاب المصور نفسه، صورة صريحة وحميمية لشخصية هيلتون، إحدى أكثر وجوه ثقافة البوب في القرن الحادي والعشرين التي أساء الكثيرون فهمها.

ويشير ملخص العمل، بحسب صحيفة ميرور، إلى أن ظهور هيلتون لأول مرة في أواخر التسعينيات كفتاة تتردد على النوادي الليلية لم يُفهم بالشكل الصحيح: "لم يكن الناس يعرفون كيف يتعاملون معها.

اعتبرها البعض فتاة مدللة تحب الحفلات، لكن الواقع كان مختلفًا. بالنسبة لهيلتون الخجولة، كانت النوادي الليلية ملاذًا، مكانًا توفر فيه الموسيقى الهروب والفرح والقبول والتواصل الاجتماعي".


صافي الثروة والإمبراطورية التجارية
وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، تقدر ثروة باريس هيلتون بنحو 400 مليون دولار أميركي (ما يعادل 290–315 مليون جنيه إسترليني) حتى عام 2025.
تمتلك هيلتون أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية تشمل العقارات، حقائب اليد، الأحذية، الزهور وغيرها. كما سجلت بعض عبارات مثل "That's Hot" و"Sliving" كعلامات تجارية، حيث تمزج الأخيرة بين كلمتي slaying وliving.

بدأت باريس هيلتون لفت الأنظار في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية كعارضة أزياء في نيويورك، قبل أن تحقق شهرة عالمية عام 2003 عبر برنامج الواقع الشهير "الحياة البسيطة".

واستمرت في جذب اهتمام وسائل الإعلام والمصورين، مستفيدة من مكانتها كحفيدة لمؤسس فنادق هيلتون، كونراد هيلتون، ما منحها شهرة سابقة في أميركا قبل ظهورها التلفزيوني الأول. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أكثر من مليون أسرة ما زالت بلا كهرباء في كييف بعد ضربات روسية ليلية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة لوفتهانزا تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: شركة الطيران الإيطالية تعلن إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى 27 كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لاتفيا تمدد حظر الرحلات الجوية الليلية قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

كونراد هيلتون

باريس هيلتون

الإمبراطورية

الإمبراطور

نيويورك

الثروة

كونراد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-31
Lebanon24
04:11 | 2026-01-31
Lebanon24
02:16 | 2026-01-31
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
13:36 | 2026-01-30
Lebanon24
10:20 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24