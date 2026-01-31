تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
من النوادي الليلية إلى العالمية.. تعرفوا على رحلة باريس هيلتون وأسرار إمبراطوريتها التجارية
Lebanon 24
31-01-2026
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت دور السينما مؤخرًا الفيلم الوثائقي الجديد "Infinite Icon: A Visual Memoir"، الذي يمنح الجمهور نظرة فريدة على حياة النجمة العالمية
باريس هيلتون
، مستعرضًا مسيرتها الموسيقية،
أحلام
طفولتها، وتحولها إلى أيقونة بارزة في ثقافة البوب.
حياة
باريس
هيلتون كما لم تُروَ من قبل
يقدّم الفيلم، المقتبس عن الكتاب المصور نفسه، صورة صريحة وحميمية لشخصية هيلتون، إحدى أكثر وجوه ثقافة البوب في القرن الحادي والعشرين التي أساء الكثيرون فهمها.
ويشير ملخص العمل، بحسب صحيفة ميرور، إلى أن ظهور هيلتون لأول مرة في أواخر التسعينيات كفتاة تتردد على النوادي الليلية لم يُفهم بالشكل الصحيح: "لم يكن الناس يعرفون كيف يتعاملون معها.
اعتبرها البعض فتاة مدللة تحب الحفلات، لكن الواقع كان مختلفًا. بالنسبة لهيلتون الخجولة، كانت النوادي الليلية ملاذًا، مكانًا توفر فيه الموسيقى الهروب والفرح والقبول والتواصل الاجتماعي".
صافي
الثروة
والإمبراطورية التجارية
وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، تقدر ثروة باريس هيلتون بنحو 400 مليون دولار أميركي (ما يعادل 290–315 مليون جنيه إسترليني) حتى عام 2025.
تمتلك هيلتون أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية تشمل العقارات، حقائب اليد، الأحذية، الزهور وغيرها. كما سجلت بعض عبارات مثل "That's Hot" و"Sliving" كعلامات تجارية، حيث تمزج الأخيرة بين كلمتي slaying وliving.
بدأت باريس هيلتون لفت الأنظار في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية كعارضة أزياء في
نيويورك
، قبل أن تحقق شهرة عالمية عام 2003 عبر برنامج الواقع الشهير "الحياة البسيطة".
واستمرت في جذب اهتمام
وسائل الإعلام
والمصورين، مستفيدة من مكانتها كحفيدة لمؤسس فنادق هيلتون،
كونراد هيلتون
، ما منحها شهرة سابقة في أميركا قبل ظهورها التلفزيوني الأول. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أكثر من مليون أسرة ما زالت بلا كهرباء في كييف بعد ضربات روسية ليلية
Lebanon 24
زيلينسكي: أكثر من مليون أسرة ما زالت بلا كهرباء في كييف بعد ضربات روسية ليلية
31/01/2026 16:55:41
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة لوفتهانزا تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة لوفتهانزا تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل
31/01/2026 16:55:41
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: شركة الطيران الإيطالية تعلن إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى 27 كانون الثاني
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: شركة الطيران الإيطالية تعلن إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى 27 كانون الثاني
31/01/2026 16:55:41
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لاتفيا تمدد حظر الرحلات الجوية الليلية قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
Lebanon 24
لاتفيا تمدد حظر الرحلات الجوية الليلية قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
31/01/2026 16:55:41
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
كونراد هيلتون
باريس هيلتون
الإمبراطورية
الإمبراطور
نيويورك
الثروة
كونراد
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة المحامين في طرابلس: تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية التزام دستوري وطني
Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية التزام دستوري وطني
08:22 | 2026-01-31
31/01/2026 08:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة مميزة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 64 (صور)
Lebanon 24
بطريقة مميزة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 64 (صور)
04:11 | 2026-01-31
31/01/2026 04:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بعملية شد الوجه والرقبة.. فنانة عربية شهيرة تطل بملامح جديدة (فيديو)
Lebanon 24
قامت بعملية شد الوجه والرقبة.. فنانة عربية شهيرة تطل بملامح جديدة (فيديو)
02:16 | 2026-01-31
31/01/2026 02:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
23:00 | 2026-01-30
30/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أطفالي".. شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط (صورة)
Lebanon 24
"أطفالي".. شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط (صورة)
13:36 | 2026-01-30
30/01/2026 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:22 | 2026-01-31
نقابة المحامين في طرابلس: تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية التزام دستوري وطني
04:11 | 2026-01-31
بطريقة مميزة.. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 64 (صور)
02:16 | 2026-01-31
قامت بعملية شد الوجه والرقبة.. فنانة عربية شهيرة تطل بملامح جديدة (فيديو)
23:00 | 2026-01-30
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
13:36 | 2026-01-30
"أطفالي".. شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط (صورة)
10:20 | 2026-01-30
إطلالة كاجوال أنيقة لأمل بوشوشة تثير تفاعل المتابعين
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24