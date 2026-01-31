من النوادي الليلية إلى العالمية.. تعرفوا على رحلة باريس هيلتون وأسرار إمبراطوريتها التجارية

عرضت دور السينما مؤخرًا الفيلم الوثائقي الجديد "Infinite Icon: A Visual Memoir"، الذي يمنح الجمهور نظرة فريدة على حياة النجمة العالمية ، مستعرضًا مسيرتها الموسيقية، طفولتها، وتحولها إلى أيقونة بارزة في ثقافة البوب.





حياة هيلتون كما لم تُروَ من قبل



يقدّم الفيلم، المقتبس عن الكتاب المصور نفسه، صورة صريحة وحميمية لشخصية هيلتون، إحدى أكثر وجوه ثقافة البوب في القرن الحادي والعشرين التي أساء الكثيرون فهمها.



ويشير ملخص العمل، بحسب صحيفة ميرور، إلى أن ظهور هيلتون لأول مرة في أواخر التسعينيات كفتاة تتردد على النوادي الليلية لم يُفهم بالشكل الصحيح: "لم يكن الناس يعرفون كيف يتعاملون معها.



اعتبرها البعض فتاة مدللة تحب الحفلات، لكن الواقع كان مختلفًا. بالنسبة لهيلتون الخجولة، كانت النوادي الليلية ملاذًا، مكانًا توفر فيه الموسيقى الهروب والفرح والقبول والتواصل الاجتماعي".





والإمبراطورية التجارية

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، تقدر ثروة باريس هيلتون بنحو 400 مليون دولار أميركي (ما يعادل 290–315 مليون جنيه إسترليني) حتى عام 2025.

تمتلك هيلتون أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية تشمل العقارات، حقائب اليد، الأحذية، الزهور وغيرها. كما سجلت بعض عبارات مثل "That's Hot" و"Sliving" كعلامات تجارية، حيث تمزج الأخيرة بين كلمتي slaying وliving.



بدأت باريس هيلتون لفت الأنظار في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية كعارضة أزياء في ، قبل أن تحقق شهرة عالمية عام 2003 عبر برنامج الواقع الشهير "الحياة البسيطة".



واستمرت في جذب اهتمام والمصورين، مستفيدة من مكانتها كحفيدة لمؤسس فنادق هيلتون، ، ما منحها شهرة سابقة في أميركا قبل ظهورها التلفزيوني الأول. (آرم نيوز)