المرأة
خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها
Lebanon 24
31-01-2026
|
14:41
تعرضت الفنانة
سوسن بدر
لسقوط مفاجئ أمام إحدى دور السينما في شارع وسط البلد، ما تسبب بإصابتها في الفخذ الأيمن، ونُقلت إلى أحد المستشفيات حيث خضعت لعملية جراحية لتركيب مسامير وشرائح.
ونقل موقع "
القاهرة
24" عن أسرتها تطمينات بشأن حالتها الصحية، إذ قال أحد أفراد العائلة إن سوسن بدر "أجرت العملية وهي بخير"، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يحددوا بعد موعد خروجها من المستشفى.
وبحسب ما أورده الموقع، نُقلت سوسن بدر في البداية إلى
مستشفى الهلال
، قبل تحويلها لاحقًا إلى مستشفى
الصفا
في منطقة المهندسين، حيث خضعت لفحوصات وعُرضت على جراح عظام قرر إجراء العملية بعد الكشف الطبي عليها.
Advertisement
