تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها

Lebanon 24
31-01-2026 | 14:41
A-
A+
خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها
خضعت لعملية جراحية.. سقوط فنانة عربية أمام السينما وهذا حجم إصابتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرضت الفنانة سوسن بدر لسقوط مفاجئ أمام إحدى دور السينما في شارع وسط البلد، ما تسبب بإصابتها في الفخذ الأيمن، ونُقلت إلى أحد المستشفيات حيث خضعت لعملية جراحية لتركيب مسامير وشرائح.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن أسرتها تطمينات بشأن حالتها الصحية، إذ قال أحد أفراد العائلة إن سوسن بدر "أجرت العملية وهي بخير"، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يحددوا بعد موعد خروجها من المستشفى.

وبحسب ما أورده الموقع، نُقلت سوسن بدر في البداية إلى مستشفى الهلال، قبل تحويلها لاحقًا إلى مستشفى الصفا في منطقة المهندسين، حيث خضعت لفحوصات وعُرضت على جراح عظام قرر إجراء العملية بعد الكشف الطبي عليها.
سوسن بدر
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لسقوط مُؤلم... إعلاميّ شهير جدّاً يُنقل إلى المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى الهلال

سوسن بدر

القاهرة

الهلال

الصفا

بيت أ

فيات

هلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-01-31
Lebanon24
10:29 | 2026-01-31
Lebanon24
08:22 | 2026-01-31
Lebanon24
06:40 | 2026-01-31
Lebanon24
04:11 | 2026-01-31
Lebanon24
02:16 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24