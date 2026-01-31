تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

آخر وجوه الزمن الجميل.. الموت يغيّب ممثلة عربية مخضرمة عن 91 عاما

Lebanon 24
31-01-2026 | 15:07
آخر وجوه الزمن الجميل.. الموت يغيّب ممثلة عربية مخضرمة عن 91 عاما
آخر وجوه الزمن الجميل.. الموت يغيّب ممثلة عربية مخضرمة عن 91 عاما photos 0
توفيت الممثلة المغربية المخضرمة صفية الزياني اليوم السبت في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض. وقد نُقلت إلى المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية.
الراحلة صفية الزياني

عانت الزياني في السنوات الأخيرة من أمراض مزمنة أثرت على حركتها وحياتها اليومية، مما جعلها تلزم منزلها وتغيب عن الساحة الفنية تمامًا. وقد عانت أيضًا من ظروف اجتماعية ومادية صعبة خلال فترة ابتعادها القسري عن الأضواء.

تُعتبر الراحلة واحدة من أبرز الوجوه المؤسسة للمشهد الفني المغربي، حيث ساهمت بأعمالها الصادقة والتلقائية في ترسيخ مكانتها في ذاكرة الجمهور والزملاء على حد سواء. يمثل رحيلها خسارة لواحدة من آخر رموز الجيل التأسيسي الذي عايش تطور الفن المغربي من مرحلة الهواية وصولاً إلى مرحلة الاحتراف والانتشار الجماهيري.

