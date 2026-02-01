دورتك الشهرية "بوصلة" لتعزيز أدائك المهني واتخاذ القرارات الشجاعة

أكد خبراء في الصحة النفسية والمهنية أن فهم مراحل الشهرية وتأثيراتها الهرمونية يمكن أن يشكل أداة قوية لتعزيز الأداء الوظيفي والعمل بشكل صحي وواعٍ.



توضح المدربة ماندي يوهمان، مؤلفة كتاب حول العمل وفق الدورة الشهرية، أن لكل مرحلة "قوى خارقة"؛ ففي النصف الأول من الدورة، حيث تكون الطاقة في ذروتها، تزداد القدرة على التخطيط الاستراتيجي، مما يجعلها الفترة الأمثل لبدء مشاريع جديدة والظهور الواثق في الاجتماعات.



مع الانتقال إلى النصف الثاني من الدورة، يبرز دور هرمون "البروجسترون" الذي يعزز الرغبة في التنظيم والترتيب، وتتجلى الطاقة في هذه المرحلة عبر الحدس والتفكير الإبداعي. أما فترة الحيض، فهي بحسب يوهمان، وقت مناسب للتفكير الاستشرافي، واتخاذ القرارات الشجاعة، والتخلص من المهام غير الضرورية بوضوح تام.



نظراً لصعوبة جدولة كافة المهام وفق الدورة دائماً، تنصح يوهمان بإدخال تعديلات بسيطة، مثل تخصيص فترات راحة بعد المهام المرهقة، أو التواصل بذكاء مع المسؤولين عبر ترتيب الأولويات بناءً على مستوى الطاقة اليومي. وتشدد الخبيرة الألمانية على أن الخطوة الأهم تكمن في الوعي بالاحتياجات الذاتية ووضع حدود واضحة لضمان الاستمرارية والإنتاجية.



(الألمانية)







