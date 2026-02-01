تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد فضيحة زوجها... بيونسيه تخسر 10 ملايين متابع
Lebanon 24
01-02-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسرت الفنانة الأميركية
بيونسيه
، حوالي10 ملايين متابع على منصة "إنستغرام"، عقب ورود اسم زوجها مغني الراب
جاي زي
في وثائق صادرة عن
وزارة العدل
الأميركية، تتعلق بالقضايا المرتبطة بجيفري إبستين.
Advertisement
