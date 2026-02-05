ميرفا القاضي بإطلالة عصرية تلفت الأنظار داخل سيارة فاخرة

نشرت الممثلة صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها جالسة داخل سيارة فاخرة، مرتدية جاكيت جلدي مميز بألوان متعددة، مع نظارات شمسية أنيقة تعكس أسلوبها العصري وثقتها العالية. حظيت الصورة بتفاعل واسع من متابعيها الذين أعجبوا بإطلالتها الأنيقة.

