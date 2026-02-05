تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
المرأة
رولا بقسماطي تشارك جمهورها لحظة استرخاء صباحية مع إطلالة كاجوال
Lebanon 24
05-02-2026
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة رولا بقسماطي صورة من نزهتها الصباحية على
شاطئ البحر
، حيث بدت في قمة الانتعاش والطبيعية دون مكياج، مرتدية تيشيرت يحمل صورة سمكة قرش. وأرفقت المنشور بتعليق "Morning walk" مع إشارة إلى
العلم
الهندي
، مما يشير إلى زيارتها للهند في هذه الفترة.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها التي تعكس بساطة اللحظة وروح الاسترخاء على البحر.
