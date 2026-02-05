رولا بقسماطي تشارك جمهورها لحظة استرخاء صباحية مع إطلالة كاجوال

شاركت الممثلة رولا بقسماطي صورة من نزهتها الصباحية على ، حيث بدت في قمة الانتعاش والطبيعية دون مكياج، مرتدية تيشيرت يحمل صورة سمكة قرش. وأرفقت المنشور بتعليق "Morning walk" مع إشارة إلى ، مما يشير إلى زيارتها للهند في هذه الفترة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها التي تعكس بساطة اللحظة وروح الاسترخاء على البحر.

