Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

سِرّ "البوتوكس" في منزلك.. هكذا تعيد "زهرة الكركديه" الشباب لبشرتك

Lebanon 24
06-02-2026 | 00:11
سِرّ البوتوكس في منزلك.. هكذا تعيد زهرة الكركديه الشباب لبشرتك
سِرّ البوتوكس في منزلك.. هكذا تعيد زهرة الكركديه الشباب لبشرتك photos 0
تُعد زهرة الكركديه أكثر من مجرد مشروب عشبي يمنح الدفء في الشتاء والحيوية في الصيف؛ إذ باتت تُعرف في أوساط التجميل بلقب "نبات البوتوكس" لقدرتها الفائقة على مكافحة الشيخوخة وتحسين مظهر البشرة والشعر بطرق طبيعية وآمنة.

تكتسب هذه الزهرة شهرتها الجمالية من غناها بالأحماض الطبيعية (مثل أحماض ألفا هيدروكسي) التي تعمل على تقشير الجلد بلطف، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور التجاعيد.

وصفات منزلية لجمالك:

-قناع النعومة والتقشير: يمكن تحضير معجون من مسحوق بتلات الكركديه المجففة مع الزبادي أو العسل، ويُطبق على الوجه لمدة 15 دقيقة؛ مما يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنقية المسام.
-التونر المنعش: عبر غلي البتلات وتبريد السائل، يمكن الحصول على "تونر" طبيعي يعمل على شد المسام وترطيب البشرة وتخفيف الالتهابات عند استخدامه بعد غسل الوجه.
-مقشر الجسم: اخلطي مسحوق الكركديه مع السكر أو الملح وزيت نباتي لتدليك البشرة تحت الدش، وهو ما يسهم في تحسين الدورة الدموية وتجديد خلايا الجلد.

وللحصول على نتائج مضاعفة، يمكن خلط الكركديه مع الحليب والعسل لتعزيز طراوة البشرة وإشراقتها، أو مع الزبادي للتقشير العميق. وتؤكد هذه الاستخدامات التي نُشرت في شباط 2026 أن الطبيعة لا تزال تقدم الحلول الأكثر استدامة للحفاظ على الشباب والحيوية.

متفرقات

المرأة

البوتوكس

حسين ال

الدورة

التون

جمالي

جون م

الكرك

الحص

