Najib Mikati
المرأة

هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"

Lebanon 24
06-02-2026 | 16:00
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسلالست موناليزا
أعلنت الفنانة مي عمر عن ردود فعل الجمهور تجاه برومو مسلسلها الجديد "الست موناليزا"، الذي تشارك فيه بدور البطولة ويعرض ضمن دراما رمضان 2026.

وكتبت مي عمر على حسابها في "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، النجاح الكبير اللي شوفته على برومو مسلسل "الست موناليزا" فاق كل توقعاتي، حقيقي أنا مبسوطة جدا بردود الأفعال الحلوة على برومو المسلسل وإن شاء الله المسلسل يعجبكم".

وتابعت: "ولأن النجاح بيبقى أجمل لما يتشارك، البوست ده إهداء من قلبي لمجموعة MBC، الداعم الحقيقي والسند اللي عمري ما حسيت معاهم إني لوحدي.. MBC مش بس قناة عرض، دي بيت وشريك نجاح".

واستكملت: "شكر خاص جدًا للأستاذ محمد عبد المتعال، على دعمه الكبير، وثقته المستمرة، وإيمانه الصادق بيا وبكل مشروع بقدمه. وبالنسبة للأستاذ محمد مصطفى، بجد مش لاقية كلام يوفّي حقه. اهتمامه الحقيقي بكل تفصيلة في مشاريعي، وحرصه الدائم إنها تطلع بالشكل اللي يليق بيا وبالجمهور، مع تفكيره الاستراتيجي ورؤيته الواضحة، مش بس بيخلّوا المشروع ينجح، دي عوامل بتصنع فرق وبصمة حقيقية. وجوده دايمًا مصدر أمان وثقة كبيرة ليا، ودعمه قيمة أفتخر بيها جدًا".

وأوضحت: "ممتنة جدا لفريق شاهد الرائع: أ.طارق الإبراهيمي، أ.آية مدحت، أ.مها كازامل، وأ. رانيا بدر على احترافيتهم، ودعمهم، ومجهودهم اللي دايمًا بيبان في النتيجة.. روح الفريق عندهم بتخلي أي مشروع يوصل بأفضل صورة".

وأضافت: "شكر كبير لشركة الإنتاج، وللأستاذ حسن العسيري المنتج، على ثقته، وتعبه، وإيمانه بكل مشاريعي من أول لحظة. يا رب دايمًا وشنا يبقى حلو على بعض.. شكر خاص للأستاذ طارق فهمي والأستاذ محمد عبد الوهاب، على دعمهم، وتعاونهم، ومجهودهم الصادق اللي ما بيتنسيش.. كل اسم من دول كان له بصمة حقيقية في الرحلة، وكل نجاح وراه ناس آمنت، واشتغلت، وتعبت.. شكرا من القلب، لأن النجاح دايمًا بيكون أجمل لما يتشارك".

مسلسل "الست موناليزا" يعرض في رمضان 2026 ويخوض بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب.
محمد عبد الوهاب

الأستاذ محمد

دراما رمضان

عبد الوهاب

محمد مصطفى

محمد عبد

فيسبوك

رمضان

