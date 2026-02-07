تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

كيف تختارين الكريم المثالي لحماية بشرتك؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 12:23
كيف تختارين الكريم المثالي لحماية بشرتك؟
كيف تختارين الكريم المثالي لحماية بشرتك؟ photos 0
أزاح تقرير متخصص الستار عن "التركيبة الذهبية" التي تمنح كريمات الترطيب القوية فاعليتها الاستثنائية، مؤكداً أن نجاح أي منتج في علاج الجفاف يعتمد على توازن دقيق بين ثلاثة أصناف من المكونات تعمل معاً كمنظومة دفاعية متكاملة.

وأوضح الخبراء أن الركيزة الأولى هي "جاذبات الرطوبة"، وعلى رأسها حمض الهيالورونيك، التي تعمل كمغناطيس يسحب جزيئات الماء لتنعيم البشرة فوراً. أما الركيزة الثانية فهي "المكونات الحابسة"، مثل زبدة الشيا، التي تكمن مهمتها في تشكيل غلاف عازل يحبس الرطوبة ويمنع تبخرها بفعل العوامل الخارجية.

وأخيراً، تبرز أهمية "السيراميدات" كعنصر إنقاذ يعمل على ترميم حاجز الجلد الطبيعي وسد الفراغات بين الخلايا، مما يضمن مرونة الجلد على المدى الطويل. ويشير التقرير إلى أن غياب أحد هذه العناصر قد يجعل عملية الترطيب ناقصة وغير مجدية، خاصة في مواجهة الأجواء القاسية التي تسرق نضارة الوجه واليدين.

