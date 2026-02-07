تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

من دون جراحة.. كيف تستعيدين قوامكِ المثالي بعد الولادة بمكونات بسيطة؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:00
من دون جراحة.. كيف تستعيدين قوامكِ المثالي بعد الولادة بمكونات بسيطة؟
من دون جراحة.. كيف تستعيدين قوامكِ المثالي بعد الولادة بمكونات بسيطة؟ photos 0
تواجه الكثير من النساء بعد رحلة الحمل والولادة تحدي ظهور علامات تمدد الجلد، وهي تلك الخطوط التي تنتج عن تمدد أنسجة البشرة بشكل يفوق قدرتها الطبيعية على المرونة.
 
ومع ذلك، تؤكد الدراسات الجمالية أن استعادة نضارة الجلد ممكنة من خلال الاعتماد على مكونات حيوية تعمل بتناغم لترميم الأنسجة، حيث تلعب زبدة الشيا والكاكاو دوراً محورياً في الترطيب العميق، بينما يساهم فيتامين "e" وحمض الهيالورونيك في تحفيز إنتاج الكولاجين وحبس الرطوبة داخل الخلايا.

ولا تقتصر العناية على نوعية المواد المستخدمة فحسب، بل تمتد لتشمل طريقة التطبيق التي تعتمد على التدليك الدائري المستمر لتعزيز الدورة الدموية، مما يضمن وصول الأحماض الدهنية الموجودة في زيوت الأرغان وجوز الهند إلى طبقات الجلد المتضررة.
 
ويشدد الخبراء على ضرورة الاستمرارية في هذا الروتين، خاصة عند تطبيقه على بشرة رطبة بعد الاستحمام مباشرة، لضمان امتصاص مستخلصات طبيعية مثل "كينتيلا أسياتيكا" التي أثبتت كفاءة عالية في بناء أنسجة جديدة وتقليل أثر الندبات والخطوط بشكل تدريجي ومستدام.

