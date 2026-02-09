بصورة من مقهى… رولا بقسماطي تتفاعل بعفوية مع جمهورها

نشرت الممثلة رولا بقسماطي صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في أحد المقاهي بينما تتناول قطعة حلوى، وأرفقت الصورة بتعليق بالإنكليزية كتبت فيه: “I cheated”، في إشارة إلى كسرها حميتها الغذائية.



وأظهرت الصورة بقسماطي بإطلالة صيفية عفوية، ما لاقى تفاعلاً من متابعيها الذين تداولوا اللقطة على نطاق واسع، معتبرين أنها تعكس جانباً بسيطاً ويومياً من حياتها بعيداً عن الأضواء.

