تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بصورة من مقهى… رولا بقسماطي تتفاعل بعفوية مع جمهورها

Lebanon 24
09-02-2026 | 15:14
A-
A+

بصورة من مقهى… رولا بقسماطي تتفاعل بعفوية مع جمهورها
بصورة من مقهى… رولا بقسماطي تتفاعل بعفوية مع جمهورها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت الممثلة رولا بقسماطي صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في أحد المقاهي بينما تتناول قطعة حلوى، وأرفقت الصورة بتعليق بالإنكليزية كتبت فيه: “I cheated”، في إشارة إلى كسرها حميتها الغذائية.

وأظهرت الصورة بقسماطي بإطلالة صيفية عفوية، ما لاقى تفاعلاً من متابعيها الذين تداولوا اللقطة على نطاق واسع، معتبرين أنها تعكس جانباً بسيطاً ويومياً من حياتها بعيداً عن الأضواء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رولا بقسماطي تشارك جمهورها لحظة استرخاء صباحية مع إطلالة كاجوال
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رولا بقسماتي تنقل أجواء الطقس الممطر وتفاعل الناس في اسطنبول
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة نور بإطلالة عفوية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلالة صيفية

الإنكليزية

إنكليزي

ستوري

الست

حمية

توري

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-02-09
Lebanon24
10:22 | 2026-02-09
Lebanon24
08:23 | 2026-02-09
Lebanon24
06:45 | 2026-02-09
Lebanon24
04:38 | 2026-02-09
Lebanon24
01:32 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24