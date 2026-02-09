تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دانا الحلاني بإطلالة شتوية أنيقة خلال جولة أوروبية
Lebanon 24
09-02-2026
|
23:00
photos
نشرت دانا ابنة الفنان
عاصي الحلاني
صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها خلال جولة في أحد الشوارع الأوروبية، حيث لفتت الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة جمعت بين العفوية والعصرية.
وظهرت دانا وهي ترتدي معطفاً بنقشة ملوّنة مع نظارات شمسية وحقيبة يد سوداء، وبدت مستمتعة بأجواء المدينة.
وقد حصدت الصورة تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها وأناقتها، متداولين اللقطة على نطاق واسع عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
