سيُعرض في رمضان.. إصابة فنانة شهيرة خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال

خلال مشاركتها في تصوير إحدى حلقات برنامج المقالب الجديد " ليفل الوحش" الذي سيُعرض خلال شهر على شاشة MBC تعرضت الفنانة لموقف مفاجئ.



فقد مصادر لـ "فوشيا" أن المقلب الذي وقعت خلاله كارولين مع الفنان تسبب لها بإصابة، من دون تفاصيل دقيقة حول طبيعة الحادث أو مدى خطورته.



ولم تُفصح حتى الآن إدارة البرنامج عما إذا كانت هذه الحلقة ستُعرض ضمن خارطة حلقات الموسم الجديد أم لا.













