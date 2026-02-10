تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
سيُعرض في رمضان.. إصابة فنانة شهيرة خلال مشاركتها في برنامج رامز جلال
Lebanon 24
10-02-2026
|
02:24
photos
خلال مشاركتها في تصوير إحدى حلقات برنامج المقالب الجديد "
رامز
ليفل الوحش" الذي سيُعرض خلال شهر
رمضان
على شاشة MBC تعرضت الفنانة
المصرية
كارولين عزمي
لموقف مفاجئ.
فقد مصادر لـ "فوشيا" أن المقلب الذي وقعت خلاله كارولين مع الفنان
رامز جلال
تسبب لها بإصابة، من دون
الكشف عن
تفاصيل دقيقة حول طبيعة الحادث أو مدى خطورته.
ولم تُفصح حتى الآن إدارة البرنامج عما إذا كانت هذه الحلقة ستُعرض ضمن خارطة حلقات الموسم الجديد أم لا.
كارولين عزمي
رامز جلال
الكشف عن
المصرية
رمضان
مصرية
رامز
مصري
تابع
