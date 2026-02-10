تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
عبر جلسة تصوير خاصة.. فنانة عربية تحتفل بعيد ميلاد كلبها (صور)
Lebanon 24
10-02-2026
|
09:45
photos
احتفلت الفنانة
تارا عماد
بعيد ميلاد كلبها الصغير "فلفل"، عبر جلسة تصوير جمعتهما ونشرتها على حسابها الرسمي في إنستغرام، موجهة رسالة امتنان للمصوّرة دينا على توثيق يوم وصفتْه بـ"الرائع الذي لا يُنسى"، لافتة إلى أنه شهد تصوير حيواناتها الأليفة الأربعة.
وفي موازاة الأجواء الخفيفة، شوقت تارا جمهورها لمسلسل "إفراج" المقرر عرضه في
رمضان
2026، بعدما نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر مقطعًا من كواليس العمل، ظهرت فيه تارا معلنة مشاركتها بدور "كراميلا".
