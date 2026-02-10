سدادات الأذن تتصدّر إكسسوارات الشتاء

لا تقتصر إكسسوارات الشتاء على القفازات والقبّعات، إذ أصبحت سدادات الأذن قطعة أساسية لحماية الأذنين من البرد والرياح، مع إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
تتوفر سدادات الأذن الشتوية 2026 بموديلات متنوعة من الصوف، جلد الغنم والفرو الاصطناعي، وتلبي الاستخدام اليومي أو نشاطات مثل التزلج. بعض الموديلات مزوّدة بتقنية البلوتوث لتشغيل الموسيقى أو الردّ على المكالمات دون التضحية بالدفء.
من أبرز الخيارات:
Alo: تصميم عصبي رياضي يضمن الدفء والثبات أثناء ممارسة الرياضة.
Ugg: مصنوعة من جلد الغنم الأصلي مع تقنية البلوتوث للاستماع للموسيقى بأمان وراحة.
Emu: قطعة خفيفة وسهلة الطيّ للسفر والتنقّل، تجمع بين الأناقة والعملية.
max mara: ناعمة وعازلة للحرارة، متوفرة بألوان مثل البيج والأسود.
REVOLVE: عصرية وملونة، مع إمكانية تنسيقها مع إكسسوارات الشعر كالفيونكات.
سدادات الأذن الشتوية بهذا أصبحت تجمع بين الأناقة، الراحة، والابتكار التكنولوجي، لتصبح جزءاً أساسياً من إطلالات الشتاء لعام 2026.