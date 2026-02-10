تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

سدادات الأذن تتصدّر إكسسوارات الشتاء

Lebanon 24
10-02-2026 | 11:11
A-
A+
سدادات الأذن تتصدّر إكسسوارات الشتاء
سدادات الأذن تتصدّر إكسسوارات الشتاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا تقتصر إكسسوارات الشتاء على القفازات والقبّعات، إذ أصبحت سدادات الأذن قطعة أساسية لحماية الأذنين من البرد والرياح، مع إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

 

تتوفر سدادات الأذن الشتوية 2026 بموديلات متنوعة من الصوف، جلد الغنم والفرو الاصطناعي، وتلبي الاستخدام اليومي أو نشاطات مثل التزلج. بعض الموديلات مزوّدة بتقنية البلوتوث لتشغيل الموسيقى أو الردّ على المكالمات دون التضحية بالدفء.

من أبرز الخيارات:

Alo: تصميم عصبي رياضي يضمن الدفء والثبات أثناء ممارسة الرياضة.


Ugg: مصنوعة من جلد الغنم الأصلي مع تقنية البلوتوث للاستماع للموسيقى بأمان وراحة.

Emu: قطعة خفيفة وسهلة الطيّ للسفر والتنقّل، تجمع بين الأناقة والعملية.


max mara: ناعمة وعازلة للحرارة، متوفرة بألوان مثل البيج والأسود.


REVOLVE: عصرية وملونة، مع إمكانية تنسيقها مع إكسسوارات الشعر كالفيونكات.


سدادات الأذن الشتوية بهذا أصبحت تجمع بين الأناقة، الراحة، والابتكار التكنولوجي، لتصبح جزءاً أساسياً من إطلالات الشتاء لعام 2026.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لتخفيف خطر طنين الأذن.. ركزوا على هذه الاطعمة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قوارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد في CES 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تتصدر سباق النقل الفائق السرعة بتحقيق رقم قياسي عالمي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فنّانة تتصدر قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد (صور)
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24

تشغيل الموسيقى

max mara

الرياض

رياضي

الأنا

البلو

بلوتو

رياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2026-02-10
Lebanon24
08:26 | 2026-02-10
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10
Lebanon24
04:59 | 2026-02-10
Lebanon24
02:24 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24