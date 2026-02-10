غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة

يهتم كثيرون بالتفاصيل الجمالية في أجسامهم، سواء كانت ظاهرة أو خفية، ومن بينها غمازات الظهر التي تُعد من السمات الجسدية النادرة نسبيًا، وتثير اهتمامًا واسعًا لما تحمله من لدى البعض، مقابل اعتبارها اختلافًا طبيعيًا في بنية الجسم لدى آخرين.

وتُعرَّف غمازات الظهر بأنها انخفاضات صغيرة تظهر في أسفل الظهر فوق منطقة الأرداف بقليل، وغالبًا ما تكون متماثلة على جانبي العمود الفقري. ولا تظهر هذه السمة لدى الجميع، إذ يرتبط وجودها بعوامل تشريحية تتعلق بطريقة اتصال الأربطة والعضلات بعظام الحوض، إضافة إلى نسبة الدهون في تلك المنطقة.

ويرى مختصون أن العامل الوراثي يلعب دورًا أساسيًا في ظهور غمازات الظهر، حيث تزداد احتمالية وجودها لدى الأبناء في حال كانت موجودة لدى أحد الوالدين. كما تظهر لدى الجنسين، إلا أنها تكون أكثر وضوحًا وانتشارًا لدى النساء بسبب اختلاف بنية الحوض وتوزيع الدهون.

ومن الناحية الجمالية، ارتبطت غمازات الظهر في الثقافة الشعبية بالجاذبية وتناسق القوام، وبرزت لدى عدد من عارضات الأزياء العالميات على السجادة الحمراء، ما ساهم في تسليط الضوء عليها عبر ومواقع التواصل الاجتماعي.

طبيًا، لا تحمل غمازات الظهر أي دلالة صحية إيجابية أو سلبية، ولا ترتبط بوظائف جسدية محددة، فيما يؤكد الأطباء أنها مجرد اختلاف تشريحي طبيعي. وقد يتأثر وضوحها بتغير الوزن، حيث تصبح أقل بروزًا مع زيادة الدهون وأكثر وضوحًا مع النحافة، دون أن يكون لنمط الحياة تأثير مباشر على وجودها من عدمه.

وفي ظل تزايد الاهتمام بالتفاصيل الجسدية، يشدد مختصون على أهمية تقبل شكل الجسم الطبيعي، معتبرين أن السمات الجسدية المختلفة تعكس تنوع البشر، وأن الصحة الجسدية والنفسية تبقى الأهم مقارنة بالانشغال بمعايير جمالية متغيرة.