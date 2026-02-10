تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:00
A-
A+
غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة
غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يهتم كثيرون بالتفاصيل الجمالية في أجسامهم، سواء كانت ظاهرة أو خفية، ومن بينها غمازات الظهر التي تُعد من السمات الجسدية النادرة نسبيًا، وتثير اهتمامًا واسعًا لما تحمله من جاذبية لدى البعض، مقابل اعتبارها اختلافًا طبيعيًا في بنية الجسم لدى آخرين.

وتُعرَّف غمازات الظهر بأنها انخفاضات صغيرة تظهر في أسفل الظهر فوق منطقة الأرداف بقليل، وغالبًا ما تكون متماثلة على جانبي العمود الفقري. ولا تظهر هذه السمة لدى الجميع، إذ يرتبط وجودها بعوامل تشريحية تتعلق بطريقة اتصال الأربطة والعضلات بعظام الحوض، إضافة إلى نسبة الدهون في تلك المنطقة.

ويرى مختصون أن العامل الوراثي يلعب دورًا أساسيًا في ظهور غمازات الظهر، حيث تزداد احتمالية وجودها لدى الأبناء في حال كانت موجودة لدى أحد الوالدين. كما تظهر لدى الجنسين، إلا أنها تكون أكثر وضوحًا وانتشارًا لدى النساء بسبب اختلاف بنية الحوض وتوزيع الدهون.

ومن الناحية الجمالية، ارتبطت غمازات الظهر في الثقافة الشعبية بالجاذبية وتناسق القوام، وبرزت لدى عدد من عارضات الأزياء العالميات على السجادة الحمراء، ما ساهم في تسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

طبيًا، لا تحمل غمازات الظهر أي دلالة صحية إيجابية أو سلبية، ولا ترتبط بوظائف جسدية محددة، فيما يؤكد الأطباء أنها مجرد اختلاف تشريحي طبيعي. وقد يتأثر وضوحها بتغير الوزن، حيث تصبح أقل بروزًا مع زيادة الدهون وأكثر وضوحًا مع النحافة، دون أن يكون لنمط الحياة تأثير مباشر على وجودها من عدمه.

وفي ظل تزايد الاهتمام بالتفاصيل الجسدية، يشدد مختصون على أهمية تقبل شكل الجسم الطبيعي، معتبرين أن السمات الجسدية المختلفة تعكس تنوع البشر، وأن الصحة الجسدية والنفسية تبقى الأهم مقارنة بالانشغال بمعايير جمالية متغيرة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العيون المبطّنة...سمة جمالية تضيف جاذبية للنظرة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنوات من تولي السلطة.. ظهور نادر لزوجة الدبيبة في ليبيا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. هكذا حاول تهريب طيور نادرة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام

الحمرا

جاذبية

جمالي

بيت أ

ساسي

assi

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
11:11 | 2026-02-10
Lebanon24
09:45 | 2026-02-10
Lebanon24
08:26 | 2026-02-10
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10
Lebanon24
04:59 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24