Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة

Lebanon 24
10-02-2026 | 16:00
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة photos 0
أصبحت العناية بالبشرة في السنوات الأخيرة قضية صحية تتجاوز كونها مسألة تجميلية، مع ارتفاع الوعي بأن الجلد، كأكبر أعضاء الجسم، يمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل والعناية اليومية، ما قد يؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل.

وأظهر تقرير نشره موقع هيلث لاين أن بعض المنتجات الشائعة تحتوي على مركبات كيميائية تُعرف باسم PFAS أو "المواد الأبدية"، مثل حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA)، الذي يرتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان.

وأكد خبراء الجلدية أن التعرض المستمر لمواد مثل البارابين، الفثالات، الألومنيوم، الفورمالديهايد، الكبريتات والعطور الصناعية قد يسبب تهيج الجلد ويؤثر على التوازن الهرموني وصحة القلب والنمو على المدى الطويل.

وأوصى الخبراء بالاعتماد على منتجات بسيطة وذات مكونات أقل، مثل زيت شجرة الشاي، الغليسيرين، زيت جوز الهند، مستخلص البلسان ولحاء الصفصاف، وتجنب خلط عدد كبير من المنتجات لتقليل خطر التحسس، مع مراعاة اختيار منتجات خالية من العطور للبشرة الحساسة أو المصابة بالأكزيما والوردية، ومنتجات غير مسدودة للمسام لحب الشباب.

وأكد الخبراء أن سلامة الجلد تبدأ بالوعي بمكوناته واختيار منتجات آمنة تدعم صحة البشرة على المدى الطويل، وليس مجرد جمال لحظي.

