كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟

في ظل ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر، قد تشعر كثير من النساء بالقلق من أن الجلوس قد يؤثر على صحتهن، ولا سيما صحة الدماغ.

لكن دراسة حديثة أظهرت أن الجلوس النشط يمكن أن يحافظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر التدهور المعرفي، حتى أثناء الوظائف المكتبية التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من مليار ونصف المليار شخص، ووجدوا أن الأنشطة الذهنية أثناء الجلوس — مثل حل الألغاز، القراءة، استخدام الكمبيوتر، أو التفكير الواعي أثناء أداء المهام — تحفز الدماغ وتحافظ على وظائف الذاكرة والتنفيذ، بينما يؤدي الجلوس السلبي، مثل مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، إلى زيادة خطر التدهور المعرفي ومرض ألزهايمر.

وقالت دكتورة كينغا سيجيتي، أستاذة بجامعة بافالو: "دماغك يزدهر عندما يكون نشطًا، والخلايا العصبية تصبح أكثر صحة مع الجلوس النشط".

وأضافت أن النشاط الذهني هو المفتاح، فالأشخاص الذين يقومون بنفس المهمة بشكل متكرر دون تفكير، لن يحصلوا على نفس الفوائد.

كما أكدت الدراسة أن الفرق بين الجلوس في العمل والجلوس واضح، فالجلوس في المكتب غالبًا يتخلله النهوض للتحدث مع الزملاء، الذهاب لتناول مشروب أو زيارة المرحاض، ما يقلل من مخاطر الخمول، بينما الجلوس أمام التلفاز لساعات طويلة مرتبط بمضاعفات صحية تصل إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 50% لدى بعض الأشخاص.

وللحفاظ على صحة الدماغ، ينصح الخبراء النساء بما يلي: