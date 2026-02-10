تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:00
A-
A+
كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟
كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في ظل ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر، قد تشعر كثير من النساء بالقلق من أن الجلوس الطويل قد يؤثر على صحتهن، ولا سيما صحة الدماغ.

لكن دراسة حديثة أظهرت أن الجلوس النشط يمكن أن يحافظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر التدهور المعرفي، حتى أثناء الوظائف المكتبية التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من مليار ونصف المليار شخص، ووجدوا أن الأنشطة الذهنية أثناء الجلوس — مثل حل الألغاز، القراءة، استخدام الكمبيوتر، أو التفكير الواعي أثناء أداء المهام — تحفز الدماغ وتحافظ على وظائف الذاكرة والتنفيذ، بينما يؤدي الجلوس السلبي، مثل مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، إلى زيادة خطر التدهور المعرفي ومرض ألزهايمر.

وقالت دكتورة كينغا سيجيتي، أستاذة علم الأعصاب بجامعة بافالو: "دماغك يزدهر عندما يكون نشطًا، والخلايا العصبية تصبح أكثر صحة مع الجلوس النشط".

وأضافت أن النشاط الذهني هو المفتاح، فالأشخاص الذين يقومون بنفس المهمة بشكل متكرر دون تفكير، لن يحصلوا على نفس الفوائد.

كما أكدت الدراسة أن الفرق بين الجلوس في العمل والجلوس في المنزل واضح، فالجلوس في المكتب غالبًا يتخلله النهوض للتحدث مع الزملاء، الذهاب لتناول مشروب أو زيارة المرحاض، ما يقلل من مخاطر الخمول، بينما الجلوس أمام التلفاز لساعات طويلة مرتبط بمضاعفات صحية تصل إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 50% لدى بعض الأشخاص.

وللحفاظ على صحة الدماغ، ينصح الخبراء النساء بما يلي:

  • تحويل الجلوس إلى نشط: القراءة، حل الألغاز، أو التفكير أثناء أداء المهام.

  • أخذ فترات قصيرة للحركة داخل المكتب كل ساعة تقريبًا.

  • ممارسة نشاط بدني منتظم خارج أوقات العمل، مثل المشي أو التمارين المعتدلة.

  • الحصول على نوم كافٍ والتواصل الاجتماعي لتعزيز الصحة الإدراكية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يحافظ الغذاء على صحة دماغك ويعزز الذاكرة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحاربة اضرار الجلوس لساعات طويلة في العمل.. اليكم هذين المشروبين الصحيين
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: طلبت من الإيرانيين الجلوس مع الأميركيين وجها لوجه لحل الخلافات
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

علم الأعصاب

في المنزل

الطويل

سيجيت

بيوتر

جامع

الحص

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:00 | 2026-02-10
Lebanon24
11:11 | 2026-02-10
Lebanon24
09:45 | 2026-02-10
Lebanon24
08:26 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24