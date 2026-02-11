تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:51
أعلنت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن رغبتها الشديدة في زيارة طبيب نفسي، مشيرة إلى انها لا تخجل من ذلك بل تعتبره أمرًا صحيًا وضروريًا، خاصة أنها تشعر بوجود رواسب وجروح نفسية داخلها تجعلها تبكي أحيانًا قبل النوم.

وقالت مروة خلال لقاء تلفزيوني إنها مرت بفترة انهيار نفسي حادة أثرت على مظهرها الخارجي بشكل كبير، حيث عانت من زيادة مفاجئة في الوزن، وتساقط شديد في الشعر لدرجة ظهور بقع صلعاء مما اضطرها لارتداء الباروكة، وتعرضت بسببها للتنمر والتعليقات الجارحة.

وأضافت أن هذه الحالة كانت ناتجة عن ضغوط نفسية وليست بسبب كثرة الأكل، لدرجة أنها لم تكن تلاحظ شكلها في المرآة حتى صورتها ابنتها صدفة وصدمت من منظرها.


