تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
لا تزال في العناية المركّزة... هذه آخر المستجدات عن الوضع الصحيّ للفنانة العربيّة القديرة
Lebanon 24
11-02-2026
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
الاتحاد الكويتي
للإنتاج الفني والمسرحي خالد الراشد، إنّ الأخبار المتداولة عن وفاة الفنانة
الكويتية
حياة الفهد
، لا أساس لها من الصحة.
وأكد الراشد في بيان، أن
الفهد
لا تزال تتلقى العلاج داخل العناية المركزة، ولا توجد أي مستجدات بشأن حالتها الصحية حتى الآن. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
11/02/2026 14:29:02
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى المستشفى... طبيب يكشف آخر المستجدات عن وضع الفنان القدير الصحيّ
Lebanon 24
بعد دخوله إلى المستشفى... طبيب يكشف آخر المستجدات عن وضع الفنان القدير الصحيّ
11/02/2026 14:29:02
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد فشل علاجها في لندن
Lebanon 24
نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد فشل علاجها في لندن
11/02/2026 14:29:02
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف قلبه عدّة مرّات... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات وضعه الصحيّ
Lebanon 24
توقّف قلبه عدّة مرّات... شقيقة فنان شهير تكشف آخر مستجدات وضعه الصحيّ
11/02/2026 14:29:02
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الكويتي
رئيس الاتحاد
حياة الفهد
الكويتية
ارم نيوز
الكويتي
الكويت
خالد ا
قد يعجبك أيضاً
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 02:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 12:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟
Lebanon 24
كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟
23:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
Lebanon 24
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة
Lebanon 24
غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة
14:00 | 2026-02-10
10/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:51 | 2026-02-11
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
00:45 | 2026-02-11
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
23:00 | 2026-02-10
كيف يحافظ الجلوس الذكي في العمل على دماغك وصحتك؟
16:00 | 2026-02-10
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
14:00 | 2026-02-10
غمازات الظهر… سمة جمالية نادرة
11:11 | 2026-02-10
سدادات الأذن تتصدّر إكسسوارات الشتاء
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 14:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24