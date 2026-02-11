بـ200 مليون دولار.. بريتني سبيرز تُقرّر بيع حقوق أعمالها الموسيقيّة

أصبحت الفنانة الأميركية أحدث الفنانين الذين يقررون بيع حقوق أعمالهم الموسيقية، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 200 مليون دولار.



وذكرت مصادر نقل عنها موقع "تي إم زي" المتخصص بأخبار المشاهير، أن باعت كامل حقوق كتالوغها الغنائي، الذي يضم أبرز أغنياتها الشهيرة مثل "… " و"Oops!... I Did It Again"، مشيرة إلى أن القيمة الدقيقة للصفقة غير مذكورة في الوثائق القانونية، لكنها توازي تقريباً الصفقة التي أبرمها الفنان الكندي عام 2023. (الامارات 24)





