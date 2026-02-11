تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بـ200 مليون دولار.. بريتني سبيرز تُقرّر بيع حقوق أعمالها الموسيقيّة

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:31
A-
A+
بـ200 مليون دولار.. بريتني سبيرز تُقرّر بيع حقوق أعمالها الموسيقيّة
بـ200 مليون دولار.. بريتني سبيرز تُقرّر بيع حقوق أعمالها الموسيقيّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبحت الفنانة الأميركية بريتني سبيرز أحدث الفنانين الذين يقررون بيع حقوق أعمالهم الموسيقية، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 200 مليون دولار.

وذكرت مصادر نقل عنها موقع "تي إم زي" المتخصص بأخبار المشاهير، أن سبيرز باعت كامل حقوق كتالوغها الغنائي، الذي يضم أبرز أغنياتها الشهيرة مثل "…baby one more time" و"Oops!... I Did It Again"، مشيرة إلى أن القيمة الدقيقة للصفقة غير مذكورة في الوثائق القانونية، لكنها توازي تقريباً الصفقة التي أبرمها الفنان الكندي جاستن بيبر عام 2023. (الامارات 24)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن توافق على بيع أوكرانيا معدات عسكرية بـ 185 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توافق على بيع خدمات لوجستية للعراق بقيمة 90 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تقدم 1.5 مليون دولار لدعم برامج المفوضية العليا لحقوق الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بريتني سبيرز تهاجم عائلتها مجدداً: "لن أصمت ولن أنسى"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

baby one more time

أخبار المشاهير

بريتني سبيرز

جاستن بيبر

الامارات

أخبار

شاهي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-11
Lebanon24
02:51 | 2026-02-11
Lebanon24
00:45 | 2026-02-11
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:00 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24