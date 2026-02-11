تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
إطلالة لافتة لساندرا رزق تشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
11-02-2026
|
10:44
photos
شاركت الممثلة وملكة
جمال لبنان
السابقة
ساندرا رزق
متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة داخل أحد الأماكن الفاخرة.
وأطلت رزق بفستان طويل باللون البيج، تميّز بقصته
الناعمة
وحزام عند الخصر، واعتمدت تسريحة شعر منسدل على كتفيها مع مكياج هادئ أبرز ملامحها. كما نسّقت إطلالتها مع حقيبة يد فاخرة باللون الأخضر الداكن ومجوهرات ناعمة.
وظهرت رزق جالسة إلى طاولة في أجواء فنية فخمة، فيما بدت وهي تلتقط صورة بهاتفها، على وقع أغنية "فهموه" للفنان
ماجد المهندس
التي أرفقتها بالمنشور.
ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها واختيارها الراقي لإطلالتها.
