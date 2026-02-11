لهذا السبب خرج مسلسل نسرين طافش من سباق دراما رمضان!

كشف مصدر خاص في نقابة المهن السينمائية بمصر الأسباب الحقيقية وراء غياب المسلسل الدرامي الجديد "أنا وهو وهم"، بطولة الفنانة نسرين طافش، عن سباق دراما رمضان المقبل.
وأوضح المصدر في تصريحات، أن المسلسل لم يتم تأجيله بقرار من الشركة المنتجة كما أُشيع، بل جاء ذلك بسبب إنذار أصدرته النقابة لصنّاع العمل، يحذرهم من استكمال التصوير دون الحصول على التصاريح اللازمة للكوادر البشرية في الإنتاج والإخراج.
وأكد أن النقابة أوضحت لصنّاع المسلسل أن عدم استكمال الإجراءات القانونية للتصاريح يمنع قانونيًا عرض العمل على أي قناة تلفزيونية.
وأضاف أن جميع شُعب الإنتاج والإخراج والتصوير تخضع لنقابة المهن السينمائية، وليس التمثيل، وأن التصاريح المطلوبة مجرد إجراءات روتينية، لكن عدم التزام الفريق بها أدى إلى توقف تصوير المسلسل