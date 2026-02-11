لهذا السبب خرج مسلسل نسرين طافش من سباق دراما رمضان!

كشف مصدر خاص في نقابة المهن السينمائية بمصر الأسباب الحقيقية وراء غياب المسلسل الدرامي الجديد "أنا وهو وهم"، بطولة الفنانة ، عن سباق المقبل.





وأوضح المصدر في تصريحات، أن المسلسل لم يتم تأجيله بقرار من الشركة المنتجة كما أُشيع، بل جاء ذلك بسبب إنذار أصدرته النقابة لصنّاع العمل، يحذرهم من استكمال التصوير دون الحصول على التصاريح اللازمة للكوادر البشرية في الإنتاج والإخراج.





وأكد أن النقابة أوضحت لصنّاع المسلسل أن عدم استكمال الإجراءات القانونية للتصاريح يمنع قانونيًا عرض العمل على أي قناة تلفزيونية.





وأضاف أن جميع شُعب الإنتاج والإخراج والتصوير تخضع لنقابة المهن السينمائية، وليس التمثيل، وأن التصاريح المطلوبة مجرد إجراءات روتينية، لكن عدم الفريق بها أدى إلى توقف تصوير المسلسل

وكان القائمون على مسلسل "أنا وهو وهم" أعلنوا تأجيل عرضه وخروجه من سباق دراما ، لافتين إلى أن ضيق الوقت حال دون استكمال عمليات التصوير، حرصًا على تقديم العمل بأفضل جودة مطلوبة.وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "أنا وهو وهم" من بطولة نسرين طافش، وأحمد ، وشريف رمزي، وكمال أبو رية وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة كتابة، ومن إخراج السوري . (آرم نيوز)