Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد!

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:54
مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد!
مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد! photos 0
أعلنت النجمة هدى سعد عن انضمامها إلى المسلسل الرمضاني الجديد "مي والباك"، في خطوة تمثل نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث تنتقل من عالم الغناء الذي ارتبطت به طويلاً في المشهد الموسيقي المغربي إلى التمثيل في الدراما التلفزيونية.

وأكدت هدى سعد عبر حساباتها على مواقع التواصل أن المشاركة في العمل تأتي لتكون فرصة لاختبار نفسها في مجال لطالما كان جزءًا من طموحها الفني.

ويحكي المسلسل قصة إنسانية مؤثرة تدور حول امرأة تجاوزت الستين من عمرها، تقرر العودة إلى مقاعد الدراسة لاجتياز امتحان البكالوريا، في مواجهة نظرة المجتمع وتحديات نفسية واجتماعية تراكمت عبر سنوات طويلة من التضحية.


