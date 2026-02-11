على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني

أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بمقطعها الذي جمع بين ترند ياباني رائج ولمستها الخاصة، مقدمّةً إياه بطريقة مبتكرة ومختلفة.

في البداية، اعتمدت في الفيديو على ملامح مستوحاة من ستايل الإنمي الياباني، سواء في تسريحة الشعر أو التفاصيل البصرية المألوفة في هذا النوع من الترندات، وظهرت وعلى يديها قلبان باللونين الأحمر والأصفر.

وعند مسح يديها ببعضهما وامتزاج اللونين، طرأ تحول مفاجئ على المقطع، حيث تغيّرت الموسيقى وظهرت بيسان بإطلالة عربية، مرتديةً البرقع، مقدّمة هوية بصرية تحمل طابعاً شرقياً واضحاً وهي ترقص على أغنيتها الأخيرة "نجمة".

اختارت بيسان المقطع الذي تصف فيه نفسها بـ"ديفا عالمية"، لتستثمر الياباني في الترويج لأغنيتها، معبّرةً عن هويتها العربية. يُذكر أن "نجمة" كانت آخر أغنية منفردة لها، وأصدرتها في نهاية العام الماضي.