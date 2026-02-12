تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير
Lebanon 24
12-02-2026
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة
التركية
سينام أونسال بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" سر رشاقتها، علما انها نحيفة جدا.
وقالت سينام في لقاء صحافي: "أتناول الطعام 4 ساعات في اليوم و باقي العشرين ساعة لا أتناول أي شيئ".
وأشارت إلى انها تتبع نظاما غذائيا صحيا ولا تتناول الغلوتين او منتجات الألبان أبدا و منذ صغرها لا تتناول اللحوم.
يُشار إلى ان مسلسل "المدينة البعيدة" وهو النسخة التركية من المسلسل اللبناني "
الهيبة
" يُحقق نجاحا كبيرا وأرقاما قياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
12/02/2026 11:00:51
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مُفاجئة.. هل تنفصل بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" عن العمل قريبا؟
Lebanon 24
أخبار مُفاجئة.. هل تنفصل بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" عن العمل قريبا؟
12/02/2026 11:00:51
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
Lebanon 24
ستخضع لعملية جراحية في القلب.. هذا وضع زوجة بطل مسلسل "المدينة البعيدة"
12/02/2026 11:00:51
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مشهد "غير ملائم".. دعوات لوقف عرض المسلسل التركي "المدينة البعيدة"!
Lebanon 24
بسبب مشهد "غير ملائم".. دعوات لوقف عرض المسلسل التركي "المدينة البعيدة"!
12/02/2026 11:00:51
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
التركية
الهيبة
التركي
لبنان
الترك
ألبان
تركي
بيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جاية بالمايوه".. هيفا وهبي بفستان جريء من الدانتيل يعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"جاية بالمايوه".. هيفا وهبي بفستان جريء من الدانتيل يعرّضها للانتقادات (فيديو)
03:47 | 2026-02-12
12/02/2026 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني
Lebanon 24
على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني
23:00 | 2026-02-11
11/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد!
Lebanon 24
مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد!
15:54 | 2026-02-11
11/02/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب خرج مسلسل نسرين طافش من سباق دراما رمضان!
Lebanon 24
لهذا السبب خرج مسلسل نسرين طافش من سباق دراما رمضان!
13:06 | 2026-02-11
11/02/2026 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة لافتة لساندرا رزق تشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
إطلالة لافتة لساندرا رزق تشعل مواقع التواصل
10:44 | 2026-02-11
11/02/2026 10:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:47 | 2026-02-12
"جاية بالمايوه".. هيفا وهبي بفستان جريء من الدانتيل يعرّضها للانتقادات (فيديو)
23:00 | 2026-02-11
على طريقتها الخاصة… هكذا شاركت بيسان إسماعيل في الترند الياباني
15:54 | 2026-02-11
مفاجاة... نجمة تنتقل من الغناء إلى التمثيل بمسلسل رمضاني جديد!
13:06 | 2026-02-11
لهذا السبب خرج مسلسل نسرين طافش من سباق دراما رمضان!
10:44 | 2026-02-11
إطلالة لافتة لساندرا رزق تشعل مواقع التواصل
07:31 | 2026-02-11
بـ200 مليون دولار.. بريتني سبيرز تُقرّر بيع حقوق أعمالها الموسيقيّة
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 11:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24