لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير

كشفت الممثلة سينام أونسال بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" سر رشاقتها، علما انها نحيفة جدا.



وقالت سينام في لقاء صحافي: "أتناول الطعام 4 ساعات في اليوم و باقي العشرين ساعة لا أتناول أي شيئ".



وأشارت إلى انها تتبع نظاما غذائيا صحيا ولا تتناول الغلوتين او منتجات الألبان أبدا و منذ صغرها لا تتناول اللحوم.



يُشار إلى ان مسلسل "المدينة البعيدة" وهو النسخة التركية من المسلسل اللبناني " " يُحقق نجاحا كبيرا وأرقاما قياسية.







Advertisement