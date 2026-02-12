تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
رسالة إيجابية من جيسي عبده (صورة)
Lebanon 24
12-02-2026
|
06:07
photos
نشرت الممثلة
جيسي عبدو
عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رسالة إيجابية ملهمة، أكدت فيها أن السعادة تمثل
الثروة
الحقيقية في الحياة، والصحة هي الغنى الحقيقي الذي لا يُقدر بثمن. كما أشارت إلى أن اللطف هو جوهر العظمة الحقيقية، وراحة البال تمثل أكبر انتصار يمكن للإنسان تحقيقه.
وتعكس كلماتها هذه أهمية القيم الروحية والمعنوية فوق المكاسب المادية، ودعت متابعيها للتفكير في ما يجعل الحياة ذات معنى حقيقي ومستدام.
