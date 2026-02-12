رسالة إيجابية من جيسي عبده (صورة)

نشرت الممثلة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رسالة إيجابية ملهمة، أكدت فيها أن السعادة تمثل الحقيقية في الحياة، والصحة هي الغنى الحقيقي الذي لا يُقدر بثمن. كما أشارت إلى أن اللطف هو جوهر العظمة الحقيقية، وراحة البال تمثل أكبر انتصار يمكن للإنسان تحقيقه.

وتعكس كلماتها هذه أهمية القيم الروحية والمعنوية فوق المكاسب المادية، ودعت متابعيها للتفكير في ما يجعل الحياة ذات معنى حقيقي ومستدام.

