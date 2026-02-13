تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

الكركديه… زهرة سحرية لبشرة صحية وشعر قوي

Lebanon 24
13-02-2026 | 15:21
الكركديه… زهرة سحرية لبشرة صحية وشعر قوي
تُعتبر زهرة الكركديه (Hibiscus) من المشروبات العشبية المفضلة لدى الكثيرين، لما لها من تأثيرات منعشة ومرطبة، سواء عند شربها ساخنة في الشتاء أو باردة في الصيف. لكن فوائده لا تقتصر على المشروبات، إذ أثبتت الدراسات والطب الشعبي أن للكركديه فوائد كبيرة للبشرة والشعر بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، وفيتامين C، وأحماض عضوية طبيعية مثل الستريك والماليك.

فوائد الكركديه للبشرة:

 

  • تقشير وإزالة الخلايا الميتة: الأحماض العضوية تعمل كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة ويحفز تجدد الجلد.

  • مكافحة الشيخوخة: مضادات الأكسدة وفيتامين C تساعدان على إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ما أكسبه لقب "البوتوكس الطبيعي".

  • تحسين نسيج البشرة وتوحيد اللون: يساعد على تنقية المسام وتفتيح المناطق الداكنة مع الاستخدام المنتظم.

  • ترطيب وتهدئة البشرة: يخفف الالتهابات ويحافظ على رطوبة البشرة، خصوصًا عند مزجه مع مكونات مرطبة مثل العسل أو الألوفيرا.

طرق استخدام الكركديه للبشرة

  • قناع الوجه: خلط مسحوق بتلات الكركديه مع الزبادي أو العسل وتطبيقه 10–15 دقيقة على الوجه.

  • تونر منعش: غلي البتلات وتصفيتها واستخدام السائل كرذاذ بعد غسل الوجه.

  • مقشر الجسم: مزج مسحوق الكركديه مع السكر أو الملح وزيت نباتي لتقشير البشرة برفق.

فوائد الكركديه للشعر:

 

  • تحفيز النمو وتقليل التساقط: تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ودعم تغذية البصيلات.

  • تقوية الشعر وتحسين كثافته: يقلل من التقصف ويمنح الشعر مظهرًا أكثر كثافة وحيوية.

  • ترطيب وتحسين ملمس الشعر: يساعد على نعومة الشعر الجاف والمتضرر من التصفيف الحراري.

  • العناية بفروة الرأس: يحد من القشرة ويوازن إفراز الزيوت الطبيعية.

طرق استخدام الكركديه للشعر

  • قناع للشعر: خلط مسحوق الكركديه مع زيت جوز الهند أو الزبادي، وتطبيقه 20–30 دقيقة قبل الغسل.

  • غسول الكركديه: شطف الشعر بمغلي البتلات بعد غسل الشعر بالشامبو.

  • زيت الكركديه: نقع الكركديه المجفف في زيت نباتي واستخدامه لتدليك فروة الرأس.

نصائح مهمة:

 

  • استخدمي أقنعة الكركديه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لتجنب الجفاف أو التحسس.

  • اختبري المنتج على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام الكامل.

  • تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد التقشير، واستخدمي واقيًا شمسياً مناسبًا.

الكركديه ليس مجرد مشروب عشبي منعش، بل هو مكون طبيعي متعدد الاستخدامات يمنح البشرة إشراقة ونضارة، ويقوي الشعر ويحافظ على صحته وحيويته.

