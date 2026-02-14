5 أسباب شائعة لتورم الوجه عند الاستيقاظ

يعاني بعض الأشخاص من تورم الوجه عند الاستيقاظ من النوم، وهي حالة ترتبط بعدة عوامل صحية ونمط حياة، أبرزها الجفاف، الحساسية، وضعية النوم، التغيرات الهرمونية، وضعف الدموية.

ويُعد الجفاف أو الإفراط في تناول الصوديوم من أكثر الأسباب شيوعًا، إذ يؤدي نقص شرب الماء إلى احتفاظ الجسم بالسوائل، بينما يتسبب تناول الأطعمة المالحة والمصنّعة في الإخلال بتوازن السوائل، ما ينعكس انتفاخًا واضحًا في الوجه.

كما تسهم الحساسية الموسمية أو البيئية واحتقان الجيوب الأنفية في تراكم السوائل حول العينين والوجه، وغالبًا ما تترافق مع أعراض مثل العطس وحكة العينين وانسداد الأنف.

ومن بين الأسباب الأقل شيوعًا، ضعف الدورة الدموية المرتبط بالقصور الوريدي المزمن، حيث يؤدي خلل صمامات الأوردة إلى احتباس السوائل في الجسم. ورغم أن هذه الحالة ترتبط عادةً بتورم الساقين والشعور بالثقل، فإنها قد تسبب أيضًا انتفاخًا في الوجه نتيجة إعادة توزيع السوائل أثناء الاستلقاء.

كذلك تؤثر وضعية النوم على مظهر الوجه صباحًا، إذ قد يؤدي الاستلقاء لفترات طويلة إلى تجمع السوائل في منطقة الوجه، ما يجعل رفع الرأس بوسادة إضافية خيارًا مفيدًا للتخفيف من التورم.

ولا يمكن إغفال دور التغيرات الهرمونية، خصوصًا خلال الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث، إذ تؤثر التقلبات الهرمونية على طريقة تعامل الجسم مع السوائل، ما يسبب احتباسها وانتفاخ الوجه.

ويؤكد مختصون أن استمرار تورم الوجه بشكل متكرر، خاصة إذا ترافق مع تورم في الساقين أو بروز في الأوردة، يستدعي استشارة الطبيب لتقييم احتمالية وجود قصور وريدي أو أسباب صحية كامنة، إذ يساهم التشخيص المبكر في تحسين جودة الحياة والحد من المضاعفات المحتملة.