المرأة

بعد نحو 5 أعوام من الخلافات التي وصلت إلى حدّ القطيعة.. فنانة تطوي صفحة الخلاف مع أخيها

Lebanon 24
15-02-2026 | 00:21
A-
A+
بعد نحو 5 أعوام من الخلافات التي وصلت إلى حدّ القطيعة.. فنانة تطوي صفحة الخلاف مع أخيها
بعد نحو 5 أعوام من الخلافات التي وصلت إلى حدّ القطيعة.. فنانة تطوي صفحة الخلاف مع أخيها photos 0
A+
A-
بعد نحو 5 أعوام من خلافات وصلت إلى حد القطيعة عادت العلاقة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز إلى مسارها مجددًا على أن تُتوَّج بتعاونهما في موسم "رمضان 2026" عبر مسلسل "وننسى اللي كان" المقرر عرضه ضمن خريطة دراما "أم بي سي مصر".

ويظهر "وائل عبد العزيز" في العمل بشخصية "أحمد" وتجمعه غالبية مشاهده بالفنانة "شيرين رضا" التي تدخل في خصومة مع "جليلة رسلان" الشخصية التي تؤديها ياسمين عبد العزيز وتصل الأحداث إلى مطاردات بما يضفي على حضوره بعدًا من الإثارة والتشويق والغموض.

وفي أول تعليق له بعد المصالحة نشر وائل البوستر الدعائي الخاص بشخصيته عبر "إنستغرام" وكتب "توكلنا عليك يا كريم" في إشارة إلى عودته الفنية بعد غياب يقارب 5 أعوام منذ مسلسل "اختراق 2" الذي عُرض عام 2021.

والمسلسل من تأليف "عمرو محمود ياسين" وإخراج "محمد الخبيري" وبطولة "ياسمين عبد العزيز" و"كريم فهمي" و"شيرين رضا" إلى جانب "منة فضالي" و"خالد سرحان" و"إدوارد" و"محمد لطفي" و"محمود حافظ" و"منة عرفة" و"ليلى عز العرب" و"محمود عزب" و"عمر شرقي" و"أسماء سليمان" و"جيهان خيري" وآخرين.

وتدور القصة حول "جليلة رسلان" التي تتحول إلى هدف في ذروة نجوميتها قبل تكليف "بدر" لاعب سابق في الفنون القتالية بحمايتها ومع تصاعد الخطر تتحول المهمة إلى رغبة في البقاء وتتحول العلاقة إلى مسار عاطفي وسط مواجهة مفتوحة.

وكانت القطيعة قد بدأت في النصف الأول من عام "2020" قبيل فترة قصيرة من إعلان زواج "ياسمين عبد العزيز" من "أحمد العوضي" بعدما هاجمها شقيقها عبر "فيس بوك" ما أدى إلى توتر امتد لسنوات قبل أن يسعى لاحقًا إلى الصلح مع إقراره بالأخطاء وتحمله المسؤولية.
وائل عبد العزيز يُنهي خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز | النهار
