تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

أول تعليق لإعلامية مصرية بعد الإفراج عنها في قضية "مخدرات"

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:51
A-
A+
أول تعليق لإعلامية مصرية بعد الإفراج عنها في قضية مخدرات
أول تعليق لإعلامية مصرية بعد الإفراج عنها في قضية مخدرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خرجت الإعلامية داليا فؤاد لتعلق وتطمئن جمهورها بعد الإفراج عنها في قضية المخدرات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 
داليا فؤاد

وقالت داليا فؤاد: “الحمدالله أولا وأخيرًا، الحمدالله في السراء وفي الضراء، بعد  عام كامل من المعاناة والخطر الدائم والزج باسمي  في اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة، احمد الله أن ظهرت براءتي من هذا الاتهام، ووصلت أخيرًا إلى نور حريتي، واستعدت كرامتي وشخصيتي وكياني الذي أنهكه هذا العام القاسي، كانت تجربة شديدة القسوة، لكنني أيقنت خلالها أن الله كان معي برحمته فكان يقيني بالله هو الاقوي  والتوكل عليه  حتي ظهرت براءتي، وأن دعاء وصلاة أمي، كانا الملاذ الحقيقي، فلا أمان لبشر ولا ثقه في صديق، كل الشكر والتقدير للقضاء المصري العادل، الذي كان سببًا في إظهار الحقيقة وإعادة الحق لأصحابه، الحمد لله على كل حال”.
في سياق آخر، قد قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، رفض استئناف داليا فؤاد على حكم حبسها عام في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بمخدر GHP   والمعروف بـ"اغتصاب الفتيات".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد مُحاكمة إعلاميّة معروفة في قضيّة المخدرات؟
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ألماني: تعليق العمليات بمطار "كولونيا بون" إثر عطل تقني في أنظمة الأمن
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة جنايات القاهرة

القاهرة

داليا ف

فيسبوك

الملا

فؤاد

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-15
Lebanon24
07:08 | 2026-02-15
Lebanon24
05:17 | 2026-02-15
Lebanon24
02:29 | 2026-02-15
Lebanon24
00:21 | 2026-02-15
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24