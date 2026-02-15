تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
أول تعليق لإعلامية مصرية بعد الإفراج عنها في قضية "مخدرات"
Lebanon 24
15-02-2026
|
04:51
خرجت الإعلامية داليا
فؤاد
لتعلق وتطمئن جمهورها بعد الإفراج عنها في قضية المخدرات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي
فيسبوك
.
وقالت داليا فؤاد: “الحمدالله أولا وأخيرًا، الحمدالله في السراء وفي الضراء، بعد عام كامل من المعاناة والخطر الدائم والزج باسمي في اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة، احمد الله أن ظهرت براءتي من هذا الاتهام، ووصلت أخيرًا إلى نور حريتي، واستعدت كرامتي وشخصيتي وكياني الذي أنهكه هذا العام القاسي، كانت تجربة شديدة القسوة، لكنني أيقنت خلالها أن الله كان معي برحمته فكان يقيني بالله هو الاقوي والتوكل عليه حتي ظهرت براءتي، وأن دعاء وصلاة أمي، كانا الملاذ الحقيقي، فلا أمان لبشر ولا ثقه في صديق، كل الشكر والتقدير للقضاء المصري العادل، الذي كان سببًا في إظهار الحقيقة وإعادة الحق لأصحابه، الحمد لله على كل حال”.
في سياق آخر، قد قررت
محكمة جنايات القاهرة
الجديدة، رفض استئناف داليا فؤاد على حكم حبسها عام في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بمخدر GHP والمعروف بـ"اغتصاب الفتيات".
مصري
