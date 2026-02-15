تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
شائعات طالتها... بريانكا شوبرا تردّ على أخبار إنفصالها عن زوجها نيك جوناس
Lebanon 24
15-02-2026
|
07:08
تعليقاً على شائعات إنفصالها عن زوجها الفنان
نيك جوناس
، وصفت الممثلة
بريانكا شوبرا
تلك الأخبار بأنها "نظريات مؤامرة لا تتوقف".
وأشارت إلى أن البعض ما زال ينتظر انهيار زواجهما بفارغ الصبر، مؤكدة أن هذا الخيار يعود إليهم وحدهم، بينما اختارت هي المضي قدمًا في حياتها وتجاهل تلك الضوضاء تمامًا.
وذكرت شوبرا أنها لا تدرك حتى الآن السبب الدقيق الذي جعل علاقتها تثير حفيظة البعض أو تسبب لهم الضيق، مرجحة أن الطبيعة المتعددة للثقافات في زواجهما قد تكون السبب وراء ذلك.
وتطرقت إلى الاختلافات الجوهرية التي تجمعها بزوجها، بدءًا من انتمائهما لبلدين مختلفين وديانات متباينة، وصولًا إلى فجوة العمر بينهما، حيث وصفت التدقيق المستمر في هذه التفاصيل بأنه كان "جارحًا للغاية" في بدايات ارتباطهما.
أضافت الفنانة أن الاستراتيجية التي اتبعتها مع نيك لمواجهة هذا الهجوم تمثلت في التركيز على بعضهما البعض بدلًا من الالتفات للخارج، والاتفاق على أن تلك الآراء لا تشكل أي أهمية بالنسبة لهما.
