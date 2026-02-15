تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

شائعات طالتها... بريانكا شوبرا تردّ على أخبار إنفصالها عن زوجها نيك جوناس

Lebanon 24
15-02-2026 | 07:08
A-
A+
شائعات طالتها... بريانكا شوبرا تردّ على أخبار إنفصالها عن زوجها نيك جوناس
شائعات طالتها... بريانكا شوبرا تردّ على أخبار إنفصالها عن زوجها نيك جوناس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعليقاً على شائعات إنفصالها عن زوجها الفنان نيك جوناس، وصفت الممثلة بريانكا شوبرا تلك الأخبار بأنها "نظريات مؤامرة لا تتوقف".

وأشارت إلى أن البعض ما زال ينتظر انهيار زواجهما بفارغ الصبر، مؤكدة أن هذا الخيار يعود إليهم وحدهم، بينما اختارت هي المضي قدمًا في حياتها وتجاهل تلك الضوضاء تمامًا.

وذكرت شوبرا أنها لا تدرك حتى الآن السبب الدقيق الذي جعل علاقتها تثير حفيظة البعض أو تسبب لهم الضيق، مرجحة أن الطبيعة المتعددة للثقافات في زواجهما قد تكون السبب وراء ذلك.

وتطرقت إلى الاختلافات الجوهرية التي تجمعها بزوجها، بدءًا من انتمائهما لبلدين مختلفين وديانات متباينة، وصولًا إلى فجوة العمر بينهما، حيث وصفت التدقيق المستمر في هذه التفاصيل بأنه كان "جارحًا للغاية" في بدايات ارتباطهما.

أضافت الفنانة أن الاستراتيجية التي اتبعتها مع نيك لمواجهة هذا الهجوم تمثلت في التركيز على بعضهما البعض بدلًا من الالتفات للخارج، والاتفاق على أن تلك الآراء لا تشكل أي أهمية بالنسبة لهما.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددا أنباء عن انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير!
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن انفصالهما.. مُفاجأة من زوج أصالة شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24

بريانكا شوبرا

نيك جوناس

التركي

الترك

بريان

أخبار

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-15
Lebanon24
05:17 | 2026-02-15
Lebanon24
04:51 | 2026-02-15
Lebanon24
02:29 | 2026-02-15
Lebanon24
00:21 | 2026-02-15
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24