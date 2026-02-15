نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم

أشارت النجمة بهار ، بطلة مسلسل "أسطنبول الظالمة"، أنها تشعر بانتماء خاص لكلّ ما يتعلق بالموسيقى العربية، وألمحت إلى إعجابها بأغاني الفنانة .



وشاركت شاهين عبر خاصية " " في منصة "إنستغرام" منشورًا يتضمن صورة لها باللونين الأبيض والأسود، وأرفقته بتعليق تعرب من خلاله عن عشقها للثقافة العربية، كتبت فيه: أنا أعشق الأغاني العربية وثقافتهم وكل ما ينتمي إليهم كثيرًا.

وشددت بهار على حبها للأغاني العربية عبر إرفاق منشورها بنسخة عصرية من أغنية "إنت إيه" لعجرم، والتي أصدرتها عام 2004 وحققت حينها نجاحًا واسعًا في العالم العربي.