تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم

Lebanon 24
15-02-2026 | 09:55
A-
A+
نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم
نجمة تركية تكشف عن عشقها لأغاني نانسي عجرم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت النجمة التركية بهار شاهين، بطلة مسلسل "أسطنبول الظالمة"، أنها تشعر بانتماء خاص لكلّ ما يتعلق بالموسيقى العربية، وألمحت إلى إعجابها بأغاني الفنانة نانسي عجرم.

وشاركت شاهين عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام" منشورًا يتضمن صورة لها باللونين الأبيض والأسود، وأرفقته بتعليق تعرب من خلاله عن عشقها للثقافة العربية، كتبت فيه: أنا أعشق الأغاني العربية وثقافتهم وكل ما ينتمي إليهم كثيرًا.
 
وشددت بهار على حبها للأغاني العربية عبر إرفاق منشورها بنسخة عصرية من أغنية "إنت إيه" لعجرم، والتي أصدرتها عام 2004 وحققت حينها نجاحًا واسعًا في العالم العربي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب طويل.. نجمة "العشق الممنوع" التركية تعود إلى الساحة الفنية بأغنية! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون نجمة المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع"؟.. ستعود من جديد (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24

نانسي عجر

التركية

التركي

نانسي

شاهين

الترك

ستوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-02-15
Lebanon24
05:17 | 2026-02-15
Lebanon24
04:51 | 2026-02-15
Lebanon24
02:29 | 2026-02-15
Lebanon24
00:21 | 2026-02-15
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24