Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بصيحة النمش.. نادين نسيب نجيم تضجّ جمالاً

Lebanon 24
16-02-2026 | 02:00
بصيحة النمش.. نادين نسيب نجيم تضجّ جمالاً
لفتت النجمة نادين نسيب نجيم  الأنظار بطريقتها في تطبيق صيحة النمش التي منحتها المزيد من الجمال والجاذبية.

ولفتت النجمة اللبنانية الأنظار بطقم جريء، عبارة عن بلايزر سوداء بتصميم كلاسيكي ناعم، وتركتها نادين مفتوحة من الأمام لتبرز مفاتنها بأسلوب أنيق وجميل، وحرصت على إضفاء المزيد من الجاذبية الى طلتها من خلال الكشف عن كتفيها برقة وأنوثة.

وأكملت نادين اطلالتها الأنيقة بترك شعرها الأسود منسدلاً على ظهرها، وطبقت مكياجاً دافئاً بألوان طبيعية تبرز جمالها الطبيعي، وطبّقت صيحة النمش الجميلة باللون البني الخفيف وهو ما منحتها المزيد من الجاذبية والجمال.
 
